Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de la temporada 2026

Llegaron buenas noticias para el tenis de nuestro país. En el WTA 125 de Manila la colombiana Camila Osorio logró clasificar a la ronda de semifinales después de una victoria muy importante ante la local Alexandra Eala con un doble 6-4.

Además porque el escenario estaba colmado de los hinchas de Eala que esperaban que su deportista llegara a una de las rondas definitivas del torneo.

Al final la deportista de nuestro país se instaló en semifinales y allí se estará midiendo ante la argentina Solana Sierra en duelo que inicialmente está programado para la madrugada de este viernes 30 de enero en Colombia.

¿Cómo ha sido la temporada de Camila?

Por primera vez desde el inicio del año 2026 la colombiana logra tres victorias consecutivas y avanzar a una ronda definitiva de un torneo oficial. En la primera salida en Filipinas, la colombiana dejó en el camino a la japonesa Sakura Hosogi con parciales de 6-4 y 6-3, lo que comenzó siendo un buen augurio para el resto del torneo.

Después en la segunda ronda logró derrotar a la también japonesa Mai Hontama, quien complicó mucho más a la colombiana por ganarle un set, pero al final Camila fue contundente y con un 6-2 se quedó con la victoria del partido.

Ya para los cuartos de final ante la filipina Camila estuvo muy concentrada y ahora espera llegar a su primera final del año en territorio asiático.

El WTA de Manila ha sido un oasis en medio de lo que fue la gira australiana de la Colombia en la que no pudo ganar un solo partido. Camila perdió en primera ronda en el ASB Classic, después en Hobart y finalmente en el Abierto de Australia.

Por la primera final del año

Camila Osorio se estará midiendo a la argentina Solana Sierra, número 63 del ranking de la WTA, y que viene teniendo regularidad desde el inicio de la temporada. La jugadora tiene 21 años y trabaja actualmente junto a Daniel Gómez y Miguel Fragoso.

Sierra hizo un inicio de año muy parecido al de Camila con presentaciones en Hobart y Abierto de Australia, pero solo fue en Filipinas donde pudo tener victorias y llegar también a la penúltima fase del torneo

Solana es hoy una de las tenistas en proyección más importante de Argentina por lo que este será un reto para ella y también para Camila por lo que significa este deporte en la región y lo que se viene para el desarrollo de la categoría a nivel mundial.