[Video] Show de Sergio Higuita, podio en etapa 3 del AlUla Tour

El suizo Yannis Voisard (Tudor) sorprendió como vencedor de la tercera etapa del Alula Tour disputada entre Winter Park y Bir Jaydah Mountain Wirkah, de 142,1 km de recorrido, en la que ganó el esprint final al portugués Afonso Eulalio y al colombiano Sergio Higuita (Astana), por lo que se enfundó el maillot verde de líder.

En un final emocionante con esta única final en alto que tiene esta edición de la carrera, Voisard (Fontenais, 27 años) fue el más fuerte y, tras responder a un duro ataque de Higuita, logró levantar los brazos por segunda vez como profesional.

Podio para Sergio Higuita en etapa 3 del AlUla Tour 2026

Segunda plaza para Afonso y tercera para Higuita, mientras que el grupo de favoritos con el suizo Christen y el español Jan Castellón (Caja Rural) llegó a 6 segundos del tiempo marcado por Voisard.

Con la bonificación de 10 segundos, Voisard se convirtió en el nuevo líder del Alula Tour, heredando el maillot verde del italiano Jonathan Milan, ganador de las 2 primeras etapas.

Christen selecciona, Higuita ataca y Voisard los vence a todos

Pasado el esprint con premio, en el que se impuso el italiano Daniel Skerl, bien lanzado por el Bahrain, una caída sembró el pánico, a 10 km de meta, con Davide Stella (UAE) y Rex Laurenz (Soudal) como principales afectados.

La dureza, al 10 por ciento, se encontraba en los 2 últimos km. A 1,5 de meta demarró el suizo Jan Christen, pero el joven talento del UAE no logró abrir hueco. Se le pegó a rueda el luso Afonso Eulalio, y a ellos su unió Higuita.

El colombiano atacó de lejos. Hundió a Christen, pero no a otro suizo, pues Voisard se unió a la fiesta y finalmente fue el señalado para ganar la etapa y convertirse en nuevo líder.

Este viernes 30 de enero se disputa la cuarta etapa entre Winter Park y Shalal Sijyat Rocks, de 184 km, jornada clara para el deleite de los esprinters, que volverán a jugarse la victoria por velocidad.