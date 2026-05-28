Camila Osorio confesó la clave para alcanzar octavos de final en Roland Garros

La colombiana Camila Osorio escribió una nueva página en su carrera deportiva tras clasificar por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros, luego de vencer a la kazaja Yulia Putintseva en un intenso partido que se extendió durante tres horas y 30 minutos sobre la arcilla parisina.

La cucuteña, actual número 86 del mundo, se impuso con parciales de 7-5, 7-6 (6) y 7-5 en una jornada marcada por las altas temperaturas y la tensión permanente del compromiso. Al finalizar el encuentro, Osorio no ocultó la emoción por superar una barrera que la había acompañado en sus anteriores participaciones en torneos Grand Slam.

Emoción de Camila Osorio por jugar tercera ronda en Roland Garros

"Lo más importante es que he avanzado y me he quitado ese bloqueo mental que tenía, el de nunca pasar de segunda ronda", reconoció la colombiana, visiblemente emocionada tras sellar la victoria.

En su sexta participación en Roland Garros, la tenista de 24 años consiguió alcanzar una instancia inédita en el certamen francés y igualó así su mejor actuación histórica en un Grand Slam, luego de haber llegado también a tercera ronda en Wimbledon 2021.

El duelo no estuvo exento de dramatismo. Osorio desperdició cuatro bolas de partido antes de cerrar el compromiso, situación que puso a prueba su fortaleza mental en los momentos decisivos.

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"Llegué a pensar en un momento que se escapaba otra vez, pero eso mi emoción y las lágrimas", contó la colombiana sobre el difícil cierre del partido. Luego agregó: "Yo solo me decía: 'bueno ya pasó, tengo que dejarlo ir y seguir en el punto a punto y seguir luchando'".

La colombiana también analizó la evolución de su tenis durante los últimos meses y destacó una faceta más ofensiva en su juego. "Estoy siendo un poco más agresiva, lo cual me da más puntos, también cometo más fallos, pero me da más seguridad y me está dando resultado", explicó.

Camila Osorio va por los octavos de final de Roland Garros

Ahora, Osorio enfrentará a la rusa Anna Kalinskaya, actual número 24 del ranking mundial. De conseguir la victoria, la colombiana alcanzará por primera vez en su carrera los octavos de final de un Grand Slam.

"Lo que me queda ahora es seguir jugando el punto a punto, seguir creyendo en las oportunidades que tengo y si estoy acá es porque tengo la mismo chance que tienen todas", afirmó.

Sobre su próxima rival, Osorio aseguró: "Juega muy bien, muy recto, es bastante agresiva, pero ahorita yo creo que lo más importante va a ser recuperar". Además, recordó que su tenis "depende mucho de sus piernas", por lo que enfocará su preparación en llegar físicamente fresca al próximo desafío.