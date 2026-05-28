Brutal eliminación de Sinner en la segunda ronda de Roland Garros

Inició una nueva edición de Roland Garros y comenzó cargada de emociones y resultados bastante sorpresivos, tal como es el caso de la eliminación de Jannik Sinner a penas en la segunda ronda de la competencia.

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El jueves 28 de mayo se vivió una de las mayores sorpresas del torneo con la inesperada eliminación de Jannik Sinner en la segunda ronda. El número uno del mundo cayó frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo en un intenso partido disputado en la cancha Philippe-Chatrier, donde el italiano terminó perdiendo en cinco sets con parciales de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6.

Dura eliminación de Sinner en Roland Garros

Sinner, durante los dos primeros sets dominó completamente el partido gracias a la potencia de su servicio y la agresividad de sus golpes desde el fondo de la cancha. El italiano parecía tener control absoluto del duelo y llegó a colocarse dos sets arriba sin mayores complicaciones frente a un Cerúndolo que tenía dificultades para encontrar respuestas.

Sin embargo, el partido cambió radicalmente a partir del tercer set, ya que Sinner, empezó a mostrar señales de desgaste físico y frustración. Cerúndolo logró quebrar en momentos decisivos y se quedó con el parcial 7-5, un resultado que modificó completamente la dinámica emocional del encuentro.

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Cerúndolo desarmó por completo al italiano y en el cuarto set fue una exhibición del sudamericano, que aprovechó cada oportunidad para atacar y terminó imponiéndose con un contundente 6-1.

En el quinto y definitivo parcial, Sinner ya no logró reaccionar. El italiano lució incómodo físicamente y sin respuestas ante el gran momento de su rival. Cerúndolo mantuvo la intensidad, continuó presionando desde la devolución y volvió a imponerse 6-1 para sellar una remontada histórica en Roland Garros.

La eliminación de Sinner representa uno de los golpes más fuertes del torneo, especialmente porque llegaba como uno de los principales candidatos al título tras una temporada extraordinaria en el circuito ATP. Además, el italiano había mostrado un gran nivel en las rondas anteriores y muchos lo señalaban como el gran rival a vencer en París.

Sinner no se guardó nada tras su eliminación en Roland Garros

"No me sentí muy bien en la pista. Estaba en buena posición para ganar, pero no pude cerrarlo y tuve bastantes problemas. En el cuarto set me relajé un poco, intentando tener un poco más de energía en el quinto. Me desperté esta mañana y no me sentía muy bien. Simplemente me quedé sin fuerzas y ahí se acabó. Realmente no pude encontrar energía hoy. Fue una situación difícil. Esta mañana sentí que no dormí muy bien y cuando me desperté estaba un poco cansado. Creo que en general se juntan muchas cosas, no hay solo una. Jugué mucho y no tuve mucho tiempo para recuperarme".