Camila Osorio es campeona: obtiene su primer título WTA fuera de Colombia

La colombiana Camila Osorio, actual número 84 del ranking mundial, ha ganado su primer torneo WTA 125 al imponerse en la final del torneo de Manila a la croata Donna Vekic con una vibrante remontada.

Osorio, que continuará en el 'top 100' de la clasificación universal del tenis femenino, culminó una buena semana en la capital filipina y se impuso en dos horas y 32 minutos por 2-6, 6-3 y 7-5, en un partido con un comienzo sufrido, pero con una reacción llena de valentía y solidez.

Así fue la victoria de Camila Osorio en el WTA 125 de Manila

La tenista cucuteña de apenas 24 años no empezaría de la mejor forma el partido ante la croata perdiendo el primer set con un marcador de 6-2, sin embargo, fiel al estilo guerrero de Camila Osorio, la colombiana no desfalleció y empezó la destacada remontada.

En el segundo parcial lograría quebrar el servicio de su rival y llevarse el set por 6-3, así que todo se definió en el tercer set, donde el partido entró en su momento más atractivo y emocionante.

Osorio logró quebrar el servicio de Vekic y ponerse 5-4 arriba en el marcador, sin embargo, no pudo cerrar el partido con su servicio en el siguiente juego, dejando las cosas 5 iguales. Lo que no sabía la croata es que Camila volvería a quebrar inmeditamante para terminar llevándose el partido por 7-5.

El palmarés de Camila Osorio en el tenis

La cucuteña celebró el cuarto título de su carrera deportiva (el primero fuera de Colombia y también el primero de este 2026), recordando que ya había ganado antes y por tres ocasiones distintas el torneo WTA 250 de Bogotá, certamen que se disputa en tierra batida.

Un título que sin duda la llena de confianza hacia todo lo que falta en la temporada, recordando que Osorio venía de caer en primera ronda del Abierto de Australia, debut y despedida en el primer Grand Slam del año.