Verstappen calienta la F1: lanzó advertencia antes del debut

Una nueva edición de la Fórmula 1 está a punto de iniciar y se mientras tanto se están llevando a cabo l una serie de entrenamientos de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en donde uno de los pilotos que se robó el protagonismo fue el neerlandés, Max Verstappen.

El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 con Red Bull Racing, habló sobre cómo se han desarrollado las pruebas y las sensaciones con el nuevo monoplaza RB22 de cara al inicio del campeonato 2026. Esta primera fase, conocida como shakedown, sirvió para poner en pista los coches bajo las nuevas regulaciones técnicas y evaluar el rendimiento básico de los vehículos antes de los tests oficiales en Bahréin.

Verstappen va por todo un nuevo título de F1

Verstappen estrenó nuevo coche durante la semana en España, destacando la importancia de acumular kilómetros a pesar de las condiciones meteorológicas variables que afectaron algunas sesiones en el trazado catalán.

El piloto explicó el proceso de adaptación y entrenamiento que está llevando a cabo con una gran cantidad de vueltas, ,tiempo en la pista, que permite al equipo recopilar datos fundamentales sobre el comportamiento del RB22, algo esencial cuando se trabaja con una nueva unidad de potencia.

Aunque ya han tenido bastante tiempo de entrenamiento, todavía hay “muchas cosas que queremos analizar”. Este enfoque muestra una postura realista del neerlandés ante la gran cantidad de trabajo técnico que supone entender y optimizar un coche que incorpora cambios estructurales con respecto a la temporada anterior.

"Necesitamos tiempo para comprender el motor y realizar cambios en la configuración, intentas dar tantas vueltas como sea posible y probar tantas cosas como puedas durante el día. (...) Es una fórmula complicada de acertar para todos, lo que significa que aún queda mucho trabajo por hacer antes de ir a Baréin. Volveremos allí y seguiremos trabajando".

"Se ha trabajado mucho en esta unidad de potencia durante los últimos años, y verla instalado en el coche y dar tantas vueltas el primer día ha sido fantástico".

¿Cuándo inicia la Fórmula 1 2026?

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará oficialmente con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo de 2026 en el circuito de Albert Park en Melbourne. Este evento marcará el pistoletazo de salida del Campeonato Mundial de F1 2026, en el que los equipos y pilotos competirán en un calendario de 24 grandes premios alrededor del mundo hasta diciembre.