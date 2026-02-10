Camila Osorio sigue en racha; avanzó a tercera ronda en torneo de Doha

Siguen las buenas noticias para la tenista colombiana Camila Osorio. Este martes la cucuteña logro avanzar a la tercera ronda del torneo WTA de Doha después de superar a la representante de República Checa Kateřina Siniaková con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3.

El primer set para la colombiana fue todo a su favor después de conseguir quebrar el servicio de su contrincante en varias oportunidades y aumenta rápidamente la diferencia en el marcador con un contundente 6-2 a su favor.

Los recursos de sus juego y su buen presente generaron que la colombiana pudiera sacar adelante el primer juego y buscar la clasificación a la siguiente ronda.

Gran triunfo de Camila Osorio en Doha

Para el segundo juego, un quiebre en el final en contra de la colombiana inclinó el resultado a favor de la checa con un marcador final de 7-5 y la obligación de llevar la definición del partido a un tercer set.

En ese último juego del partido, la colombiana logró quedarse otra vez con el servicio de su contrincante y superar el partido con un final de 6-3 y la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Ahora para estar en cuartos de final, la colombiana se medirá a Jelena Ostapenko, número 10 del mundo, quien es una de las grandes favoritas del torneo.

Camila logró superar la fase de clasificación

La buena noticia para la colombiana es que llegó al cuadro principal después de haber superado el clasificatorio. En su primera salida logró derrotar a la australiana Priscilla Hon remontándole el partido con un marcador final de 4-6, 6-2 y 6-1.

En la segunda fase del clasificatorio, Camila dejó en el camino a a la también australiana Storm Hunter con un 6-1 y 7-5 para lograr llegar a la primera ronda del torneo en el cual se medía a nada más y nada menos que Emma Raducanu.

El buen presenta de la colombiana le dio para sortear el retiro de la tenista británica y seguir en carrera del torneo en su intención de seguir sumando puntos en el calendario y recuperar lo que se perdió en la 2025 después de tantas lesiones.

¿Defenderá el título en la Copa Colsanitas?

La organización de la Copa Colsanitas Zurich 2026 confirmó las fechas en las cuales se estará desarrollando el torneo este año. Nuevamente será en semana santa que se tendrá el desarrollo del mismo confirmando que la competencia irá del 28 de marzo al 5 de abril.

La colombiana, que ha ganado el torneo en tres oportunidades, está a la espera de confirmar si podrá estar defendiendo el título que logró en el Country Club en 2025 y que sin lugar a duda le ha ayudado a mantener una senda victoriosa en el circuito.