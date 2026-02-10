Tour de Omán: así van Nairo y los colombianos en la general tras etapa 4

El noruego Erlend Blikra (Uno X Mobility) se presentó victorioso a la cita más clara de los velocistas para imponerse en la cuarta etapa del Tour de Omán disputada entre Al Sawadi Beach y Sohar, de 146.8 km, en la que mantuvo el liderato el suizo Mauro Schmid (Jayco).

Los velocistas tenían su última opción de mostrar su punta de velocidad y la batalla no decepcionó en la recta de meta. El favorito era el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE), pero se interpuso el noruego Erlend Blikra, quien levantó los brazos con un tiempo de 3h.09.02, a una media de 46,5 km/hora.

Así fue la etapa 4 del Tour de Omán

La segunda plaza fue para el francés Emmanuel Houcou (Pinarello Q36.5), y la tercera para Molano, mientras que el otro colombiano, Fernando Gaviria (Caja Rural), entro séptimo, dos puestos antes que el español Iván García Cortina (Movistar Team) que terminó noveno.

Dos hombres animaron la etapa, con Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step) y Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike) de protagonistas, el proyecto, en día de esprint, no tenía futuro, pero fue derribado a tan solo 3 km de meta.

El UAE se organizó para Molano a la hora de la verdad, pero Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) también movió sus piezas. Entre tanto marcaje apareció Erlend Blikra para sorprender y llevarse la etapa.

Los colombianos en la general del Tour de Omán tras la etapa 4:

En la clasificación general sigue al frente Schmid con 4 segundos de ventaja sobre Christian Scaroni (Astana) y 9 respecto al noruego Martin Tjotta. El mejor pedalista colombiano es Diego Pescador (Movistar Team), quinto a 17 segundos del líder, mientras que Nairo Quintana es décimo a 30 segundos.

Este miércoles 11 de febrero concluye la ronda omaní con la quinta etapa entre Nizwa y Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), de 155.9 km. Final en alto que decidirá la general con sus 6 km de subida al 9,8 por ciento de desnivel.

