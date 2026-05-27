Camila Osorio vs Putíntseva: hora y dónde ver EN VIVO la segunda ronda de Roland Garros

Camila Osorio volverá a salir a la cancha en Roland Garros con la ilusión de seguir haciendo historia en el segundo Grand Slam de la temporada. La tenista colombiana enfrentará este jueves a la kazaja Yúliya Putíntseva por la segunda ronda del torneo parisino, en un compromiso programado para las 5:40 a.m. (hora colombiana) en la cancha 13. (El partido está sujeto a cambios de horario por disponibilidad de canchas).

Camila Osorio busca otra sorpresa en Roland Garros: hora y canal para ver el partido ante Putíntseva

Osorio llega en un gran momento luego de protagonizar una de las sorpresas más importantes de la primera ronda al derrotar a la rusa Ekaterina Alexandrova, número 14 del ranking WTA, con parciales de 6-2 y 6-4. La cucuteña mostró solidez desde el fondo de la cancha y una gran capacidad para aprovechar los errores de su rival.

Con esa victoria, la colombiana alcanzó por tercera vez la segunda ronda de Roland Garros, tras sus participaciones en 2022 y 2023. Además, se convirtió en la primera tenista colombiana desde Mariana Duque en 2018 en vencer a una jugadora preclasificada en París.

Durante el partido frente a Alexandrova, Camila registró tres aces y ganó el 63 % de los puntos con su primer servicio, cifras que respaldan el gran nivel mostrado sobre la arcilla francesa.

Lea también Sorpresa en el Roland Garros: número 2 del mundo cayó en segunda ronda

Ahora tendrá un reto exigente ante Yúliya Putíntseva, actual número 76 del mundo, quien supera por diez posiciones a Osorio en el ranking WTA. Sin embargo, la colombiana ya sabe lo que es compartir cancha con la kazaja, pues ambas han coincidido como compañeras en torneos de dobles, incluido el US Open.

Camila Osorio es la única representante colombiana que continúa en competencia en Roland Garros, luego de la eliminación de Emiliana Arango en primera ronda. La mejor actuación de la cucuteña en un Grand Slam sigue siendo la tercera ronda alcanzada en Wimbledon 2021, aunque su rendimiento en París ilusiona con una nueva actuación destacada.

El encuentro podrá verse en Colombia a través de Disney+, plataforma que tiene los derechos de transmisión del certamen. El duelo promete ser uno de los partidos atractivos de la jornada femenina en Roland Garros, con dos jugadoras que se sienten cómodas sobre la superficie de polvo de ladrillo.