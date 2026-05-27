Sorpresa en el Roland Garros: número 2 del mundo cayó en segunda ronda

La kazaja Elena Rybakina, número dos mundial y ganadora del Abierto de Australia a principios de este año, quedó eliminada en la segunda ronda de Roland Garros ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva este miércoles en París.

Rybakina cayó ante la 55ª del mundo por 3-6, 6-1 y 7-6 (10/4) y se convirtió en la primera gran favorita del cuadro femenino en despedirse del principal torneo anual sobre tierra batida.

No perdía tan pronto en un certamen del Grand Slam desde su derrota en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos en 2024.

En Roland Garros había llegado a octavos de final hace un año y a cuartos de final en 2021 y 2024.

A sus 26 años, Starodubtseva nunca había batido a ninguna integrante del Top 10 de la WTA. Por el momento iguala ya su mejor actuación en el polvo de ladrillo de París, donde alcanzó la tercera ronda el año pasado.

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Su próxima rival será la estadounidense Hailey Baptiste (26ª) o la china Wang Xiyu (148ª).

"Elena es una de las mejores jugadoras del mundo. Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido", celebró Starodubtseva en su entrevista pospartido.

En tierra batida, de color verde, la ucraniana fue subcampeona este año en el torneo WTA 500 de Charleston, Estados Unidos.

Su victoria de este miércoles fue en la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia de Roland Garros, en una tarde muy calurosa en París (33ºC).

Rybakina sufrió un bajón en su rendimiento en el inicio del segundo set, donde pronto se vio 5-0 abajo en el marcador de esa manga. Logró ganar un juego, antes de que su rival se llevara el parcial por 6-1, en solo 32 minutos.

El tercer y definitivo set fue mucho más equilibrado y se decidió en el super tie-break en favor de una Starodubtseva que dio una nueva alegría a Ucrania este miércoles, después de las victorias previas de sus compatriotas Marta Kostyuk y Elina Svitolina.