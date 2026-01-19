Golpe para Colombia en el Abierto de Australia: Camila Osorio y Emiliana Arango fueron eliminadas

Debut y despedida para las tenistas colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango en el primer Grand Slam de la temporada. Las dos deportistas cayeron en su duelo de la primera ronda y quedaron sin posibilidades para avanzar en individual femenino. El reto ahora será la categoría de dobles.

¿Cómo fue la cronología de los partidos?

A las misma hora comenzó la participación de las nuestras pero la primera en quedarse fuera fue Emiliana Arango, que en dos sets de corrido perdió ante la estadounidense McCartney Kessler, a quien ya se había medido en el torneo de Brisbane.

La jugadora norteamericana no dio ninguna ventaja y con un marcador de 6-3 y 6-2 logró avanzar a la siguiente ronda del torneo, fase en la cual enfrentará a su compatriota Jessica Pegula que también ganó su primer partido.

En el caso de Camila Osorio, hubo más emociones con relación a su primera salida ante Ann Li. En el primer juego terminó cayendo con un marcador de 6-4 después de perder uno de sus servicios y su rival tomara la ventaja.

Para el segundo set, Camila logró remontar en el tie-briek salvando varios puntos de partido para la estadounidense y siguiendo en carrera, soñando con superar en el tercer juego a su rival para llegar a la segunda ronda.

Sin embargo, Ann Li tomó la ventaja rápidamente y llegó a estar 5-2 arriba. Allí otra vez la colombiana nos ilusionaba y nos hacía pensar que se podía llegar nuevamente a la definición de tie- briek, pero al final, con un resultado de 7-5 la victoria fue para la norteamericana.

¿Qué viene ahora para las colombianas?

Tanto Camila como Emiliana jugarán la categoría de dobles de este primer Grand Slam esperando salvar su primera gira del año. Camila Osorio jugará con Caty McNally y se enfrentarán en primera ronda a Laura Siegemund y Sofia Kenin.

Por su parte, Emiliana Arango jugará con la francesa Elsa Jacquemoty enfrentarán en la primera ronda de esta categoría a Venus Williams y Yekaterina Aleksándrova, una de las duplas mas esperadas en este año de competencia.

Los dos partidos están programados para la jornada del martes 20 de enero en las horas de la noche de nuestro país.