Caimanes de Barranquilla, campeones del béisbol colombiano

Llegó a su fin una nueva edición de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano (LPBC) en la que losCaimanes de Barranquillavolvieron a brillar con luz propia en la temporada 2025-2026 al consagrarse campeones nacionales.

La escuadra barranquillera se consolidó como el equipo más exitoso dentro del béisbol profesional en Colombia al levantar el título #15 y su tercero de manera consecutiva. Con una victoria contundente de 8-2 sobre los Tigres de Cartagena en el quinto juego de la serie final, la novena atlanticense selló la serie 4-1 y levantó el título.

Tigres de Cartagena no pudo contra el poderío de los Caimanes de Barranquilla

La temporada tuvo un desarrollo espectacular para los Caimanes, que desde el inicio se mostraron como uno de los equipos más sólidos tanto en ofensiva como en defensa. A lo largo de la serie final frente al equipo cartagenero, se demostró un dominio con pitcheo efectivo, bateo oportuno y una defensa disciplinada que les permitió controlar cada juego con autoridad.

Sin embargo, Tigres ilusionó a sus fanáticos desde que inició el encuentro, ya que se fue arriba en el marcador con dos carreras en la primera entrada, aunque rápidamente Caimanes despertó y logró descontar en el segundo episodio, igualaron el marcador en la quinta entrada y lograron dar el "golpe final" con un 8-2, sellando la serie con un 4-1.

El zurdo José Salvador recibió el galardón como MVP de la temporada regular, mientras que Diego Contreras fue distinguido como Novato del Año, ratificando el presente y el futuro brillante de la organización que además reafirma su posición como la franquicia más ganadora del béisbol colombiano, con un legado que está respaldando a múltiples campeonatos obtenidos a lo largo de más de cuatro décadas de historia.





