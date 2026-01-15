Camila Osorio y Emiliana Arango: rivales y camino en el Abierto de Australia

Se sortearon los cuadros principales de las categorías masculina y femenina del primer Grand Slam de la temporada 2026, que será del Abierto de Australia. Por esta razón las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango conocieron sus caminos desde la primera fase.

Para el caso de Arango, número 50 del ranking de la WTA, se estará midiendo a la estadounidense McCartney Kessler (36º), con quien ya se enfrentó en Brisbane, y de su superar el debut se medirá ante la ganadora del duelo ente Jessica Pegula (6º) y Anastasia Zakharova (103º).

Por su parte el camino de Camila Osorio, número 82 de la clasificación, quedó definido ante la estadounidense Ann Li (38º), y de avanzar a la segunda ronda jugará con la ganadora del duelo entre Emma Navarro (15º) ante Magda Linette (53º).

En la programación quedó definido que las dos tenistas arrancan su camino el sábado 17 de enero a las 7:30 p.m. hora de Colombia, aunque por como avance la programación podrá tener algún cambio de horario dependiendo de la disponibilidad de las canchas.

Así les ha ido a Camila Osorio y a Emiliana Arango en la temporada 2026

Para Camila Osorio el 2026 comenzó con su participación ASB Classic y allí cayó en la primera ronda ante la croata Petra Marčinko con parciales de 4-6, 6-0 y 6-7, en un duelo en el que se le escapó el tie-briek a pesar de tener una ventaja y al final no logró materializar ese resultado a su favor.

Después pasó al torneo Hobart y allí también terminó cayendo en la primera ronda y esta vez con una de las mejores de clasificación WTA. La colombiana perdió ante la británica Emma Raducanu con parciales de 6-3 y 7-6 y una pequeña opción otra vez en el Tie-briek que no pudo ejecutar de la mejor manera.

Para el caso de Emiliana Arango, esta es la primeras vez que juegue el cuadro principal de este Grabd Slam ya que en 2025 y 2024 quedó fuera en el primer duelo del clasificatorio y no había podido debutar en primera ronda.