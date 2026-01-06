Australian Open anunció récord económico: esto ganarán los participantes

Los participantes en el Abierto de Australia tendrán este año una dotación económica récord, después de que los organizadores anunciaran este martes un aumento del 16% del premio total, que asciende a 111,5 millones de dólares australianos (64 millones de euros, 75,08 millones de dólares).

Vea también: Carlos Cuesta confirmó equipo para 2026: firmó por un año y apunta al Mundial

Los campeones de individuales masculino y femenino del primer torneo de Grand Slam del año se embolsarán cada uno 4,15 millones de dólares australianos (2,38 millones de euros, 2,79 millones de dólares), lo que supone un incremento del 19% respecto a los 3,5 millones del año pasado.

Los jugadores derrotados en primera ronda recibirán 150.000 dólares australianos (85.000 euros, 99.710 dólares), mientras que quienes caigan en la primera ronda de la fase de clasificación percibirán 40.500 dólares australianos (23.000 euros, 26.980 dólares).

El director del torneo, Craig Tiley, señaló que esto refleja el compromiso de la Federación Australiana de Tenis de apoyar las carreras en todos los niveles, desde las promesas hasta los campeones de Grand Slam.

Le puede interesar: Nacional y Santos se quedarían sin Morelos: un 'grande' lo compraría

"Al aumentar en un 55% las dotaciones desde 2023 y mejorar las ventajas para los jugadores, garantizamos que el tenis profesional sea viable para todos los competidores", dijo.

"Al respaldar a los jugadores en todos los niveles, creamos canteras de talento más profundas y relatos más cautivadores para los aficionados", añadió.

Lea también: América y Cali se disputan el fichaje de un delantero 'top'

El torneo comenzará en Melbourne Park el 18 de enero, con Jannik Sinner y Madison Keys defendiendo su título.