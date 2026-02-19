[VIDEO] Las mejores jugadas de Alcaraz en el Torneo de Doha

Carlos Alcaraz salió airoso de las dificultades que le puso el francés Valentin Royer en el segundo set y sumó su novena victoria en lo que va de 2026 para situarse en los cuartos de final del torneo de Doha donde le espera el ruso Karen Khachanov (6-2 y 7-5).

Alcaraz avanzó a cuartos de final en Doha: "pensé en un tercer set, no voy a mentir"

El murciano, número uno del mundo, disfrutó de un arranque solvente, sin fisuras y tomó ventaja rápidamente al apuntarse el primer parcial por 6-2. El español, invicto en lo que va temporada y con una racha de 64 victorias y solo 5 derrotas desde abril, incluida la trayectoria de 27 partidos ganados y ninguno perdido en pista dura al aire libre, tuvo que recurrir a su mejor versión para enderezar la segunda manga.

Confianza para el español Carlos Alcaraz, quien frenó al francés Valentin Royer, que llegó a sacar para ganar el segundo set y logró dar la vuelta a la situación a pesar de que, por momentos, asumió la posibilidad de tener que jugar una tercera manga.

Después de ganar el primer parcial por 6-2, el francés, sesenta del mundo, llegó a tener una ventaja de 5-2. Pero Alcaraz logró un parcial de 5-0 y logró el triunfo y se situó en cuartos de final.

“Tenía que estar preparado para todo. Hubo momentos en los que pensé en un tercer set, no voy a mentir, pero obviamente era sólo una pequeña parte de mi mente la que pensaba en eso. El resto era trabajar para encontrar soluciones, para encontrar el camino correcto de nuevo”, dijo Alcaraz.

Sin embargo, el murciano de 22 años tuvo una estupenda reacción y evitó que el partido se alargara. "Estoy feliz de haber recuperado el ritmo y el buen tenis. Era cuestión de luchar. Sé de tenis. Se trata solo de un punto, y a veces es muy difícil cerrar el set o el partido", dijo.

Alcaraz acumula una racha de veintisiete victorias seguidas en pista dura al aire libre

"Simplemente tenía que aguantar y estoy contento de haberle dado la vuelta a la situación y haber ganado en dos sets", indicó Alcaraz que en cuartos jugará con el ruso Karen Khachanov, campeón en 2024.

El murciano elevó a nueve sus partidos ganados en 2026 y por segundo año seguido se situó entre los ocho mejores de la competición. El pasado año fue eliminado por el checo Jiri Lehecka.