Sinner debuta con victoria en Catar y quiere bajar de la cima a Alcaraz

El italiano, Jannik Sinner, dio un nuevo golpe de autoridad en el mundo del tenis tras debutar con victoria en el Abierto de Catar, encaminarse hacia un título más en su carrera, pero también para acortar distancia con Carlos Alcaraz por la cima del Ranking ATP.

En esta ocasión se encarga de brillar en el circuito de Doha al imponerse al checo Tomáš Macháč en el Abierto de Catar, reafirmando su condición de uno de los grandes referentes del tenis mundial en la actualidad. En el marco del prestigioso el número dos del mundo mostró solidez, madurez competitiva y una notable capacidad para resolver momentos de presión.

Sinner arranca con victoria en el Abierto de Catar

Sinner impuso condiciones con su característico juego agresivo desde el fondo de la cancha. Con un servicio preciso y profundo, el italiano logró marcar diferencias rápidas, obligando a Tomáš Macháč a jugar constantemente a la defensiva.

El primer set fue una muestra del dominio del italiano, quien aprovechó una oportunidad de quiebre temprana para inclinar la balanza. Con golpes planos y potentes, especialmente con su derecha cruzada, Sinner logró neutralizar los intentos de reacción del checo. En el segundo parcial, el partido ganó con mayor dificultad, Macháč elevó su nivel y presionó más con devoluciones profundas, generando intercambios largos y exigentes.

Al final, el italiano superó al checo por 6-1 y 6-4 para citarse en segunda ronda con el australiano Alexei Popyrin (53º). Esta victoria no solo representa un paso más en el torneo, sino que confirma el gran momento que atraviesa Sinner. Su evolución mental y táctica ha sido evidente en el último año, consolidándose como un jugador completo, capaz de adaptarse a distintas superficies y contextos. En Doha, volvió a demostrar por qué lidera el ranking y por qué es considerado uno de los máximos candidatos en cada competencia que disputa.

Próximo partido de Sinner en el Abierto de Catar

Jannik brilló de buena manera en su debut y se logró instaurar de manera directa en los octavos de final de la competencia que se disputa en Doha. En esta nueva instancia se enfrentará al australiano Alexei Popyrin, el miércoles 18 de febrero.