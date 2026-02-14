Colombia cayó en la final ante Venezuela: subcampeón de la Serie de las Américas

La Serie de las Américas se ha consolidado como uno de los torneos más atractivos del calendario del béisbol invernal en el continente. Este certamen reúne a equipos campeones y representativos de distintas ligas profesionales de América Latina, ofreciendo un espectáculo competitivo que fortalece los lazos deportivos y culturales entre países de la región.

Colombia fue justamente uno de los protagonistas de la competencia al llegar hasta la instancia final, en donde se midió frente a Venezuela y terminó cayendo con un contundente marcador de 10-9 que les otorgó el subcampeonato.

La escuadra barranquillera se consolidó como el equipo más exitoso dentro del béisbol profesional en Colombia al levantar el título #15 y su tercero de manera consecutiva. Con una victoria contundente de 8-2 sobre los Tigres de Cartagena en el quinto juego de la serie final, la novena atlanticense selló la serie 4-1 y levantó el título.

Este importante título fue el que justamente le dio la clasificación a la segunda Serie de las Américas, en donde se convirtieron cerca de convertirse en el único equipo colombiano campeón de la Serie del Caribe (2022) y ahora de la Serie de las Américas.

Colombia se posicionaba como la candidata al título tras un sólido partido en donde llegaron a irse arriba con un resultado de 9-1, sin embargo, errores y una desastrosa octava entrada les quitó el título de La Serie de las Américas con un marcador final de 9-10, a un equipo cuya plantilla estaba conformada en su mayoría de peloteros que jugarán el Clásico Mundial de Béisbol con la selección Colombia.

¿Quién quedó en tercer puesto de la Serie de las Américas?

En el partido por el bronce, Cuba se enfrentó a la selección de Panamá en un duelo de desempate tras las semifinales. Los antillanos dominaron el encuentro y se impusieron con un marcador de 7-2 frente a Panamá, asegurando así la tercera posición en el torneo.

Este resultado representa uno de los mejores desempeños de Cuba en la historia de la Serie de las Américas, ya que pudo recuperarse luego de caer en la fase semifinal del certamen. Por su parte, Panamá, que había llegado como defensor del título y con buena actuación en la ronda regular, terminó en cuarto lugar tras no poder sostener el ritmo en la fase final.