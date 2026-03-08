Colombia eliminado del Clásico Mundial de Béisbol tras perder contra Cuba

Colombia llegó a formar parte del Grupo A del torneo, que se disputa en San Juan, Puerto Rico, y enfrentó a dos selecciones que buscaban mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda de la competición. El Clásico Mundial de Béisbol, que reúne a 20 selecciones de todo el planeta, se juega entre el 5 y el 17 de marzo de 2026 en varias sedes internacionales.

La 'tricolor' llegó a este certamen mundialista con las ilusiones bastante altas por los logros que se han obtenido a lo largo de la temporada 2025-2026, pero terminó decepcionando de gran manera al completar tres partidos consecutivos sin sumar una victoria, lo que terminó dejando a los colombianos sin oportunidad de ganar el título.

Lea también Primera selección clasificada a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

Colombia perdió contra Cuba y se despide del Clásico Mundial de Béisbol

El cuadro colombiano venía de caer de manera aparatosa contra la Selección de Puerto Rico, por lo que llegaba con la obligación de ganarle a Cuba si quería clasificar a los cuartos de final de la competencia.

La Selección Colombia protagonizó un intenso duelo frente a la Selección de béisbol de Cuba en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un partido cargado de emociones y ofensiva que finalmente terminó con victoria cubana por 7-4.

Desde las primeras entradas, el conjunto caribeño logró tomar ventaja en el marcador gracias a su efectividad con el bate y a una ofensiva oportuna que aprovechó algunos errores defensivos del equipo colombiano. La novena cubana fue construyendo su ventaja con carreras en momentos clave del partido, lo que le permitió manejar el ritmo del compromiso durante buena parte del encuentro.

Lea también [VIDEO] Preocupación en Ecuador tras grave lesión de figura de IDV

Colombia no bajó los brazos y logró reaccionar en la mitad del partido. El equipo cafetero intentó acortar distancias con una ofensiva que generó varias oportunidades en las bases. Jugadores importantes del lineup colombiano consiguieron conectar imparables que permitieron sumar carreras y mantener el juego competitivo hasta las últimas entradas.

A pesar de la reacción colombiana, el pitcheo cubano logró controlar el ataque rival en los momentos decisivos. El bullpen de Cuba respondió cuando más lo necesitaba el equipo, cerrando las oportunidades de Colombia y manteniendo la ventaja en el marcador.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cuándo será el último partido de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol?

El partido entre la Colombia y Panama en el World Baseball Classic 2026 se jugará el domingo 9 de marzo de 2026.