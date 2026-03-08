[VIDEO] Preocupación en Ecuador tras grave lesión de figura de IDV

La liga local de Ecuador inició de buena manera y de nuevo Independiente del Valle llega como uno de los candidatos para quedarse con el título, en especial porque con tan solo tres fechas disputadas, hasta el momento, ya cuenta con nueve puntos y es líder absoluto de la tabla de posiciones.

Sin embargo el equipo dirigido por el estratega uruguayo, Joaquín Papa, vivió un momento de gran preocupación tras la grave lesión sufrida por el mediocampista Jean Pierre Arroyo durante un partido del Independiente del Valle frente a Mushuc Runa en la liga ecuatoriana 2026.

[VIDEO] Fractura de figura de IDV en el fútbol ecuatoriano

El incidente ocurrió en un encuentro que terminó con victoria 3-1 para el equipo negriazul, una importante victoria para la buena racha de Independiente del Valle y su consolidación en la primera casilla de la competencia, pero el resultado quedó completamente opacado por lo sucedido con el joven futbolista de 22 años.

La jugada que provocó la lesión ocurrió alrededor del minuto 61 del compromiso, cuando el marcador estaba empatado 1-1. Arroyo avanzaba con velocidad por el campo cuando fue interceptado por el defensor argentino Brian Negro, quien realizó una fuerte barrida que terminó impactando en el tobillo izquierdo de Arroyo.

El golpe sobre la pierna del mediocampista generó escenas de angustia entre jugadores y aficionados presentes en el estadio. El parte médico preliminar indicaría que Arroyo habría sufrido una fractura en la tibia y el peroné de Arroyo.

El futbolista quedó tendido sobre el césped mientras recibía atención médica inmediata. La escena causó gran conmoción, ya que varios de sus compañeros no pudieron ocultar su preocupación e incluso se les vio visiblemente afectados por la situación. El árbitro del encuentro no dudó en sancionar la acción y mostró la tarjeta roja directa a Brian Negro debido a la dureza de la falta.

¿Cuánto tiempo de recuperación tiene una fractura en la tibia y peroné?

Una fractura de tibia y peroné es una lesión grave que suele requerir cirugía y un proceso de recuperación largo. En la mayoría de los casos, el tiempo total para volver a la actividad normal, especialmente en deportistas, puede variar entre 4 y 9 meses, dependiendo de la gravedad de la fractura y del tratamiento recibido.