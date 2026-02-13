Colombia sufre baja de última hora para el Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Colombia de Béisbol sufrió una baja sensible de última hora de cara al Clásico Mundial de Béisbol, luego de confirmarse la lesión de uno de sus lanzadores más importantes. La noticia genera preocupación en el entorno del equipo nacional a pocas semanas del inicio del certamen.

Jugador lesionado en Selección Colombia de Béisbol

Pues Nabil Crismatt padece una lesión en el codo que lo obligará a someterse a una cirugía, quedando automáticamente descartado para el torneo internacional. El anuncio representa un duro golpe para la novena colombiana.

Lea también Uniformes que usará Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

La ausencia del barranquillero supone un verdadero dolor de cabeza para el mánager José Mosquera, teniendo en cuenta que Crismatt es considerado uno de los mejores brazos del roster y pieza clave dentro del cuerpo de lanzadores.

El pitcher, de origen palestino, milita actualmente en los Padres de San Diego y era uno de los referentes del equipo colombiano para afrontar la exigente competencia. Ahora, el cuerpo técnico analiza quién ocupará su lugar en la nómina oficial.

Fechas del Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol se disputará entre el 5 y el 17 de marzo, con sedes en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, reuniendo a las mejores selecciones del planeta en este deporte.

Colombia integra el Grupo A, que se jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, escenario donde buscará avanzar a la siguiente fase.

En esta zona, la novena tricolor compartirá grupo con Cuba, Canadá, Panamá y Puerto Rico, en un cuadro que promete alta exigencia desde el primer lanzamiento.

Lea también El Ineos de Egan contrataría a un ciclista colombiano

Juegos de Colombia en el Clásico Mundial

El calendario del combinado nacional comenzará el 6 de marzo frente a Puerto Rico. Posteriormente, Colombia enfrentará a Canadá el 7, a Cuba el 8 y cerrará la fase de grupos ante Panamá el 9 de marzo.

Con la baja confirmada de Nabil Crismatt, la Selección Colombia deberá reorganizar su estrategia y encontrar rápidamente un reemplazo que permita mantener la competitividad en un torneo de máxima exigencia.