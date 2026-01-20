¡Vamos Colombia! Campeón del Dakar a sus 70 años

Javier Vélez fue el único colombiano en tomar parte de la edición 48 del Dakar, que tuvo partida el pasado 3 de enero en Arabia Saudita, sexta participación en la competencia.

Un hecho histórico, la sola participación y finalización de esta prueba son un destacado logro; sin embargo, el piloto obtuvo un impresionante rendimiento en su auto en la catrgoria de h4, del Dakar Classic (las anteriores oportunidades corrió en la categoría side-by-side (SSV)).

Acompañado nuevamente por el argentino Gastón Mattarucco como su navegante, y patrocinado por ADT Motowear, a sus 70 años de edad Vélez estuvo al mando de una Toyota Land Cruiser J100 que fue marcada con el número 706.

“Cambiamos a la categoría Classic porque el auto que tenía (Can-Am Maverick X3) debía reemplazarlo por uno nuevo y era una inversión grande que no se justificaba. Estuvimos hace un mes haciendo pruebas en España, hicimos entre tres y cuatro tramos. Aunque al inicio fue muy difícil, a medida que fuimos entrenando, fuimos mejorando, así que creemos que vamos a hacer un buen papel”, agregó el antioqueño antes de la exigente prueba de 14 dias.

El Dakar Classic es un rally de regularidad que se estrenó en la edición de 2021 y que además tiene una ruta alterna, no quiere decir que sea menos severo, en esta edición del 2026 contó con 7.348 kilómetros del recorrido.

Al término de la competencia el piloto colombiano aseguró: “Un resultado que nos llena de orgullo como equipo, como colombianos y como argentinos, en una de las competencias más exigentes del automovilismo mundial”.

Sobre la prueba en la que fueron líderes durante 9 etapas el piloto de 70 años agregó: “Fue un Dakar duro, intenso, pero sobre todo muy disfrutable. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de todas las personas que estuvieron pendientes, que siguieron cada etapa y que empujaron desde afuera”.