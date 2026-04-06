Todo está listo para que se dispute una nueva edición del Masters de Augusta, que en este 2026 tendrá la participación del colombiano Nicolás Echavarría.

El Masters dará inicio el 9 y se extenderá hasta el domingo 12 de abril en el Augusta National Golf Club.

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¿Cómo VER EN VIVO a Nicolás Echavarría en el Masters de Augusta?

Todos los aficionados del golf y del colombiano Nicolás Echavarría podrán VER EN VIVO el Masters de Augusta a través de la app/web oficial del Masters, CBS, ESPN y el nuevo socio de transmisión, Amazon Prime Video.

Nicolás Echavarría en el Masters de Augusta

La edición de 2026 será la segunda en la que Nicolás Echavarría participe en el Masters de Augusta.

En el 2025, Echavarría debutó en el certamen y se convirtió en el cuarto colombiano en disputar el prestigioso torneo, después de Camilo Villegas, Juan Sebastián Muñoz y Miguel Sala.

El golfista colombiano terminó el Masters de Augusta de 2026 en la posición 51. Como gran logro, Echavarría ocupó el top 10 después de la tercera ronda.

Adicionalmente, Nicolás ganó el tradicional torneo par - 3.