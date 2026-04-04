Colombia grita campeón en el Augusta National Women's con María José Marín

El Augusta National Women's Amateur se ha consolidado como uno de los eventos más prestigiosos del golf femenino amateur a nivel mundial desde su creación en 2019, un campeonato que se ha encargado de reunir a las mejores jugadoras del planeta en un escenario icónico en donde justamente Colombia y Latinoamérica hicieron historia.

María José Marín logró brillar en una vitrina inigualable para las futuras estrellas del mundo del golf al consolidarse campeona de la competencia con tan solo 19 años, dejando en lo más alto el nombre del país 'cafetero' y dejando también grandes expectativas para lo que será su carrera profesional.

María José Marín se quedó con el título del Augusta National Women's

La edición 2026 no fue la excepción y dejó grandes emociones. Las mejores jugadoras del ranking amateur se dieron cita en un torneo que exige precisión, temple y una gran fortaleza mental. El recorrido, conocido por sus complejos greens y su diseño desafiante, pone a prueba cada aspecto del juego de las golfistas, desde la estrategia hasta la ejecución en los momentos clave.

La golfista colombiana María José Marín se convirtió justamente en una de las grandes protagonistas del Augusta National Women's Amateur 2026, consolidando su nombre como una de las jóvenes promesas más importantes del golf latinoamericano al quedar campeona del certamen.

Marín, vigente campeona del NCAA Division I Women’s Championship y número 7 del mundo en el World Amateur Golf Ranking, llegó a Augusta con una gran trayectoria, incluyendo su reciente victoria en el Clemson Invitational (-10), y supo traducir su experiencia en un juego sólido y consistente.

Con un extraordinario 68 (-4) en la ronda final, Marín alcanzó un total de -15 para el campeonato, construyendo su victoria con una tarjeta de seis ‘birdies’ (hoyos 2, 5, 7, 9, 13 y 16) y apenas dos ‘bogeys’, uno por vuelta. Su cierre, sólido y sin fisuras, contrastó con el de la estadounidense Asterisk Talley, quien cedió terreno con una ronda de +4 que terminó por abrirle el camino definitivo al título a la colombiana.

La participación de María José Marín en este campeonato no solo representa un logro personal al alcanzar uno de sus títulos más importantes, sino también un impulso significativo para el golf colombiano,ya que se logró poner en evidencia el crecimiento del deporte en el país y abre la puerta para que nuevas generaciones sueñen con competir al más alto nivel.

En otras noticias: JUAN CARLOS OSORIO HABLÓ EN EXCLUSIVA

María José Marín se enfocó y lo cumplió

Antes de la última ronda del Augusta National Women's Amateur, María José Marín habló con respecto a cómo le daría el título a Colombia y Latinoamérica. Saltó enfocada a sus últimos minutos en la competencia y logró quedarse con uno de sus principales logros, hasta el momento, en su carrera profesional.

“Voy a tomar todas las experiencias de la NCAA para usarlas acá, aferrándome al plan de juego que planeamos, con mucha calma y siendo paciente e intentando aprovechar las oportunidades que el campo me dé para birdie, sin que eso signifique que los pares estén mal, pues conseguir pares acá es bastante bueno. Así que trataré de tener mi mente en blanco, pensando en mi estrategia y asumirla de la mejor manera”