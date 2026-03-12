Complicidad entre Franco Colapinto y la 'prensa' en el Gran Premio de China

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a acaparar la atención en el paddock de la Formula 1 durante la previa del Gran Premio de China, no solo por su presente deportivo sino por el llamativo reencuentro con la periodista y piloto de Rally española Christine GZ, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Franco Colapinto y una salvada en la largada del Gran Premio de Australia

"Tenemos una nueva oportunidad y trataremos de aprovecharla", indicó el conductor de la escudería francesa en declaraciones previas al Gran Premio, que será su primer rodaje sobre la pista china.

"Todo es nuevo. (...) Es importante adaptarse rápido al coche, al circuito y aprender rápido. Es un circuito muy técnico, bastante difícil, con curvas largas y muchas velocidades diferentes", reconoció.

El argentino también habló de la comentada 'salvada' en la salida en Melbourne, donde evitó en el último instante embestir por detrás al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls): "Tuve suerte de reaccionar muy rápido. (...) No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural".

"Estuve muy cerca de Liam. (...) Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento algo va a suceder", agregó.

Complicidad entre Franco Colapinto y la prensa española en el Gran Premio de China

El piloto de Alpine F1 Team conversó con la cronista de la cadena DAZN durante el Media Day en el circuito de Shanghái, donde ambos volvieron a mostrar la complicidad que ya habían protagonizado en anteriores entrevistas. En uno de los fragmentos difundidos por el medio, Colapinto habló sobre el desafío que representa correr en China.

“Va a ser duro porque no conozco el circuito ni el auto. Es todo muy diferente, pero será un lindo desafío”, explicó el piloto. Antes de cerrar la charla, lanzó una frase que generó sonrisas y reacciones entre los aficionados: “En DAZN con vos”, dijo mirando a la periodista, un guiño que no tardó en circular por redes sociales.

La relación distendida entre ambos comenzó cuando Colapinto debutó en la Fórmula 1 y protagonizaron una entrevista que también se viralizó. Desde entonces, cada encuentro entre el piloto y la periodista suele generar comentarios entre los fanáticos del automovilismo.

Más allá del momento viral, Colapinto llega a Shanghái tras su debut en el Gran Premio de Australia, donde finalizó en el puesto 14 pero fue protagonista de una destacada maniobra en la largada que evitó un accidente múltiple.