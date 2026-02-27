Barranquilla se acerca a la Fórmula 1: el alcalde Char dio detalle clave

Barranquilla quiere tener un gran premio de Fórmula 1, el alcalde Alejandro Char volvió a dar detalles de las posibilidades de ser una de las sedes donde se dispute una carrera en la máxima categoría del automovilismo.

El mandatario habló recientemente del proyecto y dio detalles esperanzadores sobre la realización del magno evento deportivo, contando que emisarios de la Barranquilla han adelantado acercamientos con la Fórmula 1 para dar a conocer las razones por las cuáles es buena idea tener una carrera en esta ciudad.

Las ‘grandes posibilidades’ de tener Fórmula 1 en Barranquilla

Alejandro Char anunció que avanzan en un nuevo intento por convencer a la Fórmula 1 de ofrecerles una carrera en un circuito semiurbano que se proyecta sobre el malecón frente al río Magdalena y que contemplaría sectores emblemáticos como La Loma y la Aleta del Tiburón (Ventana de Campeones).

“Barranquilla le apuesta a todo, y ustedes saben perfectamente que estamos detrás de la Fórmula Uno, y seguimos con muy buenas posibilidades de que esa noticia se pueda dar”, dijo Char a los micrófonos de la Revista Semana.

“Barranquilla tiene muy buena gente haciendo el lobby, diseñando el trazado, que, entre otros puntos, pasará por la loma, por la aleta del tiburón y por donde estará el Movistar Arena también”, añadió el mandatario.

El proyecto es para mantener la carrera por un largo periodo de tiempo

El alcalde añadió que la intención no es tener una sola edición de la carrera en Barranquilla, sino apostar a un acuerdo de una década, por eso, los emisarios han explicado a la organización las virtudes de la ciudad y su capacidad en la realización de magnos eventos deportivos.

Y que Barranquilla cuenta con 16 años de experiencia en la organización de eventos deportivos internacionales, como por ejemplo la ciudad como la casa de la Selección Colombia desde 2010, la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de la adjudicación de los Juegos Panamericanos.

“Yo aspiro a que, en este semestre, en este primer semestre del año, esa sea una noticia que podamos compartir, con el río al lado y con este malecón y estas brisas... han visto más allá de la infraestructura de una ciudad; han visto un paisaje, un medio ambiente, una brisa, un río, con una fuerza que le dará una característica muy diferente”, complementó Char.

