David Alonso afila detalles para la temporada 2026: "No podemos retroceder"

David Alonso volvió a Colombia con la idea de reflexionar sobre su camino recorrido en 2025 y reafirmar que su carrera deportiva avanza sin concesiones. El joven piloto, una de las grandes joyas del motociclismo latinoamericano, aterrizó en el país con la serenidad que da el aprendizaje y con la convicción de que no existe marcha atrás en su proyecto profesional.

Desde el primer contacto con la prensa, el corredor dejó claro que este año ha sido un desafío integral. El salto desde Moto3, donde fue campeón mundial, hacia la exigente Moto2 implicó cambios técnicos, físicos y mentales. No se trató únicamente de manejar una moto más potente, sino de entender un nuevo lenguaje dentro del paddock, con rivales experimentados y márgenes de error mínimos. En ese contexto, Alonso resume su balance con una frase contundente: “Para atrás ni para coger impulso”, una declaración que sintetiza su mentalidad.

El vínculo emocional con Colombia marcó buena parte de su visita. Aunque nació en España, el piloto siempre ha defendido con orgullo la bandera tricolor, impulsado por sus raíces familiares y por el respaldo constante de la afición. Caminar por su tierra, sentir el reconocimiento del público y compartir con los suyos le permitió recargar energía antes de volver al asfalto europeo. Ese respaldo, asegura, es un combustible invisible pero decisivo en los momentos de mayor presión.

En lo deportivo, la campaña 2025 dejó luces claras. Alonso logró resultados destacados que confirmaron su capacidad para competir al más alto nivel. Su victoria en el Gran Premio de Hungría fue una demostración de talento y sangre fría, mientras que otros podios y ubicaciones de privilegio consolidaron su presencia entre los protagonistas. Cada celebración, sin embargo, estuvo acompañada de una lectura crítica, consciente de que la regularidad es la clave para pelear campeonatos.

No todo fue celebración. Las caídas, abandonos y jornadas cuesta arriba también hicieron parte del recorrido. Lejos de esconder esas experiencias, el joven piloto las asumió como parte del proceso. En una de sus reflexiones más sinceras, explicó: “Todavía hay mucho camino hasta MotoGP… Se disfruta mucho del proceso y es lo que me gustaba, es nuestra pasión”. Esa mirada madura revela a un deportista que entiende que el éxito no se mide solo en trofeos, sino en evolución constante.

El discurso de Alonso también se aleja de la comparación obsesiva con otros corredores. Para él, la prioridad está en el crecimiento personal, en ser mejor versión carrera tras carrera. “Durante el camino uno se da cuenta de que la vida no es perfecta, pero precisamente eso la hace bonita… tienes que siempre tener la meta clara y luchar por tus sueños”, afirmó en diálogo con 'Semana', dejando claro que su enfoque va más allá del resultado inmediato.

Con apenas 19 años, su nombre ya empieza a sonar con fuerza en los análisis de futuro del campeonato. Sin apresurarse, el piloto entiende que MotoGP es el destino natural, pero no una obsesión que deba alcanzarse a cualquier precio. El plan es avanzar paso a paso, consolidarse en Moto2 y llegar al máximo nivel con la preparación adecuada. Esa paciencia estratégica contrasta con la ansiedad habitual en los jóvenes talentos y refuerza su perfil de competidor inteligente.

El balance de 2025, entonces, no se resume en estadísticas frías. Alonso no solo corre para ganar carreras; corre para construir un legado, para inspirar y para demostrar que los sueños grandes también pueden tener acento colombiano.

De cara al futuro, el mensaje es claro: no hay espacio para retrocesos. Con disciplina, apoyo y una mentalidad inquebrantable, David Alonso continúa su camino en el motociclismo mundial, decidido a acelerar sin mirar atrás y a escribir, curva a curva, una historia que apenas comienza.