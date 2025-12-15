Convocatoria de la Selección Colombia de Futsal para los amistosos ante Francia y Croacia en diciembre

La Selección Colombia de futsal anunció oficialmente la lista de convocados para los dos partidos amistosos que disputará en diciembre frente a Francia y Croacia, como parte de su preparación internacional.

Lea también Confirmado el nuevo equipo de Delvin Alfonzo tras salir de Millonarios

El llamado fue realizado por el director técnico Roberto Bruno, quien conformó un grupo de 13 jugadores con una base mixta entre talento local y experiencia en el exterior.

De la convocatoria hacen parte cinco jugadores que compiten en la Liga BetPlay de Futsal, mientras que ocho futbolistas se desempeñan en clubes internacionales, varios de ellos incorporándose desde el 16 de diciembre.

Entre los citados aparecen nombres con recorrido en ligas de Italia, España, Rusia, Austria y Polonia, lo que le da al combinado nacional una nómina con diversidad táctica y roce competitivo.

Convocados a la Selección Colombia de Futsal

José Esteban Sánchez Nagles (Fantasmas Morales Moralitos), Jorge Armando Cuervo Cardona (Real Antioquia), Sebastián Camilo Sánchez Nagles (Liqeni), Felipe Echavarría Echeverry (Feldi Éboli, Italia), Harrison David Santos Herrera (Inter Movistar), Eduardo Riaño García (Lauburu K.E), Ángelo Paul Santofimio Orjuela (Sport Team), Luis Gonzalo Posada Quintero (Sport Team), Jeison Padilla Muñoz (Leones de Itagüí), Julián Danilo Pardo Umaña (AFC Graz), Cristian Camilo Neme Vargas (Jaggielonia), Ronald Miguel Solórzano Herrera (Sabaneros) y Julián Esteban Clavijo Urquijo (T3mc Rusia).

El cuerpo técnico, encabezado por Roberto Bruno, contará además con Nelson Cárdenas como asistente, William Lara en la preparación física y Carlos Mosquera como entrenador de arqueros.

El primer compromiso amistoso será el viernes 19 de diciembre, cuando Colombia enfrente a Francia a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

Lea también Polémica por la millonada que cuesta tomarse una foto con Lionel Messi

El segundo duelo se disputará el domingo 21 de diciembre, frente a Croacia, desde las 8:00 de la mañana, también en horario colombiano.

Ambos encuentros se jugarán en el escenario Les Arenes de Metz, en la ciudad de Metz, y servirán como una exigente prueba para medir el nivel del combinado nacional ante rivales europeos.