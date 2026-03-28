David Alonso hace historia y deja a Colombia en lo más alto: esto pasó en Moto2

El piloto David Alonso, de apenas 19 años, hace historia y deja el nombre de Colombia en lo más alto. Por primera vez en su carrera, el deportista logró conseguir una pole en Moto2.



David, de esta manera, se convirtió en el primer piloto colombiano en ser el más veloz en una clasificación de la categoría. Tras este logro, Alonso saldrá primero en el GP de Estados Unidos.

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¿Cómo le irá a Alonso en el GP de Austin?

Los colombianos estarán muy atentos a la carrera del colombiano en el GP de Austin. Conseguir el triunfo final, como bien se sabe, no es para nada sencillo, pero David Alonso ya ha demostrado que puede alcanzar cosas enormes.



Diferentes medios de comunicación de a nivel mundial reaccionaron tras lo conseguido por el piloto cafetero del Aspar Team. Uno de ellos, precisamente, fue el Diario Marca de España.

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Alonso, destacado a nivel mundial

"David Alonso logró la pole de Moto2 en el Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de las Américas, en Austin. Es la primera en esta categoría, pues en 2025 fue capaz de ganar, pero no de salir primero. Excelente Alonso López, en primera fila por primera vez desde 2024. Manu González y Holgado, con más problemas", indicó.

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David es una realidad

"Las condiciones eran buenas en un día más fresco que el anterior, con nubes, 20 grados en el ambiente y 26 en el asfalto", añadió el portal. David Alonso, aunque es joven aún, es una realidad hace un buen tiempo en la disciplina.