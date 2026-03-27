David Alonso estableció un récord previo al GP de Estados Unidos de Moto2

El hispanocolombiano David Alonso fue el gran protagonista de la práctica oficial del Gran Premio de los Estados Unidos de Moto2, al dominar la sesión disputada en el Circuit of the Americas de Austin con un ritmo imponente.

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Tiempo de David Alonso en el entrenamiento del GP de Estados Unidos

Alonso no solo se quedó con el mejor tiempo, sino que además estableció un nuevo récord absoluto de la categoría al marcar 2:05.847, pulverizando el registro que había fijado horas antes el italiano Celestino Vietti con 2:06.724.

La sesión inició con varios incidentes en pista, entre ellos las caídas del japonés Ayumu Sasaki y el indonesio Mario Aji, ambas sin consecuencias físicas, mientras el español Alonso López sorprendía al ponerse al frente de manera provisional.

Con el paso de los minutos, pilotos como Izan Guevara comenzaron a acercarse a los mejores registros, manteniendo una intensa disputa por el liderato en una práctica que todavía tenía mucho por ofrecer.

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El siguiente golpe lo dio Manuel ‘Manugas’ González, quien se colocó en lo más alto con un tiempo de 2:06.687, aunque la alegría le duró poco ante la respuesta inmediata de David Alonso.

El piloto hispanocolombiano tomó el control de la sesión tras marcar 2:06.652 en su octava vuelta, consolidando además un ritmo de carrera muy sólido al encadenar giros prácticamente calcados a su mejor registro.

La lucha por el récord continuó y nuevamente González apareció para superarlo con 2:06.341, pero una caída en la curva uno le impidió sostener el liderato en el tramo decisivo de la práctica.

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Fue entonces cuando Alonso sacó a relucir todo su potencial, convirtiéndose en el primer piloto en rodar en el segundo cinco con su espectacular 2:05.847, un tiempo inalcanzable para el resto de competidores.

De esta forma, el colombiano lideró la clasificación directa a la segunda ronda, mientras que el líder del Mundial, el español Daniel Holgado, quedó relegado a la primera clasificación tras finalizar en una discreta vigésima posición.