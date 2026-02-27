Doncic pide perdón por sus problemas personales en Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers sumaron su tercera derrota consecutiva al caer por 113-110 ante los Phoenix Suns, que jugaron sin Devin Booker y que venían de firmar sus dos peores actuaciones ofensivas de la temporada. El equipo angelino viene en una mala racha, una de sus máximas estrellas, Doncic, ha generado polémica por unas declaraciones tras la derrota.

Problemas de salud mental para Luka Doncic: Los Lakers sufren en la NBA

Luka Doncic brilló con 41 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, pero estuvo muy solo en el Mortgage Matchup Center de Phoenix. LeBron James se quedó en 15 puntos, mientras que Austin Reaves terminó con 14 tras fallar el triple que hubiese forzado la prórroga.

Para los Suns, Grayson Allen lideró la anotación con 28 puntos (16 de ellos en el tercer cuarto), mientras que Collin Gillespie aportó 21, incluidos 13 en el último periodo. Royce O'Neale, autor del triple decisivo a 0.9 segundos del final, terminó con 13.

Phoenix, sin Booker (distensión en la cadera) ni Brooks (fractura en una mano), había anotado en sus últimos dos partidos 77 puntos contra los Portland Trail Blazers y 81 contra los Boston Celtics, demostrando muy pocos recursos ofensivos.

Con esta derrota, los Lakers (34-24) quedan atrapados en la sexta posición del Oeste, la última de 'playoff', mientras que los Suns (34-26), séptimos y sus inmediatos perseguidores, recortan distancias con los angelinos.

Luka Doncic y Lebron James esperan dar un título a Los Ángeles Lakers

Luka Doncic, de 26 años, el esloveno ya ha dejado su huella en la NBA, mide 2,03 metros, pesa 104 kilos y juega principalmente como base, se llevó el premio a Novato del Año en 2019 y desde entonces ha sido cinco veces All-NBA First Team y 6 veces All-Star consecutivamente entre 2020 y 2025.

En 2024 se convirtió en el máximo anotador de la liga y fue nombrado MVP de las Finales de la Conferencia Oeste, con los Dallas Mavericks contra los Boston Celtics.

Su traspaso a Los Angeles Lakers, compartiendo equipo con LeBron James ha aumentado la expectativa por un nuevo título en la franquicia, desde su llegada el pasado 2 de febrero del 2025.

Doncic: "Tengo problemas personales y los estoy trasladando a la cancha"

En España también levantó tres ligas ACB, dos Copas del Rey y se llevó el MVP de la Liga ACB en 2018, Doncic brilló en Europa con el Real Madrid. Ganó la Euroliga en 2018 y fue MVP tanto del torneo como de la Final Four, además de formar parte del All-EuroLeague First Team ese mismo año.

Las declaraciones conmueven al universo de la NBA de Luka Doncic: “No estoy enfocado en mi juego. Tengo problemas personales y los estoy trasladando a la cancha, quiero que me perdonen. Solo quiero terminar la temporada y descansar la cabeza”.