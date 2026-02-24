¿Kevin Durant a los Juegos Olímpicos?: el jugador no se guardó nada

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de los Juegos Olímpicos, la cual se llevará a cabo en Los Ángeles en 2028, y en donde claramente uno de los eventos más esperados es el baloncesto, competencia que reúne a los mejores jugadores del mundo, los cuales normalmente militan en la NBA.

Kevin Durant, estrella de los Houston Rockets en la NBA y uno de los jugadores más influyentes de su generación, ha sido clave para el dominio estadounidense en Juegos Olímpicos pasados, siendo el máximo anotador histórico del Team USA en competencias olímpicas y habiendo ganado cuatro medallas de oro en Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, por lo que se espera ver su presencia en Los Ángeles 2028.

Lea también [Video] Marcelo Gallardo anunció con nostalgia su renuncia a River Plate

Durant dejó contundente mensaje de su participación en los Juegos Olímpicos

La figura de Kevin Durant vuelve a estar en el centro de atención en el mundo del deporte tras confirmar que no descarta competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con el Team USA de baloncesto, lo que significaría una potencial participación en su quinta cita olímpica.

Esta confirmación llega en medio de un entorno de especulación y expectativas sobre el futuro del conjunto estadounidense en la elite internacional del baloncesto tomando en cuenta la avanzada edad con la que ya cuenta y con la que justamente llegaría a esta competencia internacional.

Lea también Egan Bernal y los otros tres colombianos que correrán la clásica Faun-Ardèche

Con Los Ángeles como sede en 2028, el alero de casi 40 años tendría la oportunidad de dejar una marca histórica: convertirse en el jugador masculino con más medallas de oro olímpicas en baloncesto si logra ese quinto título. Frente a esta situación Durant dejó un contundente mensaje y dijo que espera se convocado para disputar esta nueva edición.

"¡Por supuesto que quiero jugar (en LA 2028)! Me encantaría, pero para eso tengo que seguir en la cumbre de mi juego. No quiero que me convoquen por mi antigüedad, sino por mi nivel. Quiero demostrar que todavía puedo ayudar al equipo a ganar".

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebrarán oficialmente entre el 14 y el 30 de julio de 2028 en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia de apertura está programada para el viernes 14 de julio de 2028, marcando el inicio formal de la competición, mientras que la ceremonia de clausura se llevará a cabo el 30 de julio de 2028.

La ceremonia inaugural del evento tendrá lugar en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, repartiendo actividades entre el LA Memorial Coliseum y el SoFi Stadium, una fórmula inédita en la historia olímpica que refleja la magnitud y la expectativa por los juegos que se avecinan.