La victoria de Golden State Warriors por 137-131 en la prórroga ante los Dallas Mavericks quedó completamente opacada por la dramática lesión de Moses Moody, quien encendió las alarmas tras salir en camilla en los minutos finales del compromiso disputado el lunes por la noche.

Moody fue inmovilizado y retirado en camilla, mientras figuras como Draymond Green lo acompañaban con gestos de apoyo

El alero sufrió una lesión sin contacto en su rodilla izquierda cuando restaba 1:13 para el cierre del tiempo extra. La jugada parecía destinada a sellar el triunfo visitante: Moody había robado el balón al novato Cooper Flagg y se encaminaba solo hacia el aro, pero al momento de impulsarse, su rodilla cedió de forma abrupta, provocando una caída inmediata que silenció el pabellón.

Durante varios segundos, el juego continuó mientras el jugador permanecía tendido bajo la canasta. Tras la detención, compañeros, cuerpo técnico y personal médico rodearon al alero, en medio de la evidente preocupación. La escena fue impactante: Moody fue inmovilizado y retirado en camilla, mientras figuras como Draymond Green lo acompañaban con gestos de apoyo, y Stephen Curry observaba desde el banquillo con incredulidad.

“No sabemos qué es, pero tenía muy mala pinta. Solo esperamos lo mejor”, declaró el entrenador Steve Kerr tras el encuentro. Por su parte, Green lamentó la situación y destacó el impacto del jugador: “Es terrible. Moses hace todo bien y cambió el rumbo del partido para nosotros”.

El jugador será sometido a una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión, aunque el primer diagnóstico genera preocupación dentro de la franquicia. La situación resulta aún más dolorosa considerando que Moody venía de superar un esguince en la muñeca derecha que lo mantuvo fuera durante 10 partidos. En su regreso, firmó una destacada actuación con 23 puntos y tres robos.

La lesión de Moody se suma a una preocupante lista en Golden State

El equipo ya sufrió la baja de Jimmy Butler por una rotura del ligamento cruzado anterior, mientras Curry y Al Horford también han estado ausentes por problemas físicos.

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Con marca de 34-38 y en plena lucha por mantenerse en la fase previa del Oeste, los Warriors enfrentan un nuevo golpe que amenaza con comprometer seriamente sus aspiraciones en la temporada.