Natalia Linares se colgó el bronce y se encamina a Los Juegos Olímpicos 2028

Cada vez falta menos para que inicie una nueva cita con los Juegos Olímpicos, la cual se llevará a cabo en 2028 y en donde se espera tener como protagonistas a los competidores colombianos, en especial por todo lo que han disputado en competencias previas para obtener su respectivo cupo.

Justamente la atleta colombiana, Natalia Linares, volvió a brillar en la élite mundial tras conquistar la medalla de bronce en el salto de longitud durante el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026, disputado en Toruń, Polonia.

Colombia brilla en el Mundial de Atletismo Indoor

El Campeonato Mundial de Atletismo Indoor sin duda alguna es una de las citas más importantes del calendario internacional. Este certamen se encarga de reunir a los mejores atletas del mundo en una competencia que combina velocidad, técnica y precisión en escenarios bajo techo.

En esta ocasión fue Linares quien se robó el protagonismo al comenzar liderando las dos primeras rondas con saltos de 6,79 y 6,80 metros, lo que la ubicó momentáneamente en la cima del podio. Su arranque ilusionó con una posible medalla dorada.

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Sin embargo, durante el desarrollo de la prueba sus rivales también fueron demostrando gran categoría, acoplándose a las necesidades de la competencia y las habilidades de las demás competencias, tal como lo hizo, Agate de Sousa, quien terminó imponiéndose con un salto de 6,92 metros, mientras que la italiana, Larissa Iapichino aseguró la plata con 6,87 metros .

Natalia Linares, con un registro de 6,80 metros, la joven deportista confirmó su gran momento al treparse en el podio con la medalla de bronce y se consolidó como una de las principales figuras del atletismo colombiano en la actualidad.

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¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos 2028?

El logro en Polonia también tiene un significado especial para Colombia, ya que representa una de las primeras grandes alegrías del país en el calendario internacional de 2026. Linares no solo sube al podio, sino que reafirma el crecimiento del atletismo colombiano en pruebas de campo rumbo a los Juegos Olímpicos, los cuales iniciarán oficialmente el 14 de julio de 2028, fecha en la que se realizará la ceremonia de apertura.

La competencia se desarrollará durante poco más de dos semanas, extendiéndose hasta el 30 de julio de 2028, cuando se llevará a cabo la ceremonia de clausura.