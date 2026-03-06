Edgar Rentería lidera a Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

En medio de la preparación de la selección nacional para el Clásico Mundial de Béisbol, la presencia de Édgar Rentería como gerente deportivo se ha convertido en un respaldo clave para el grupo de peloteros colombianos que busca dar un nuevo paso en el escenario internacional. Considerado uno de los referentes históricos del béisbol del país, destacó el trabajo realizado durante los días previos al torneo y la mezcla de experiencia y juventud que caracteriza al plantel.

“Tenemos un buen conjunto de peloteros jóvenes, peloteros veteranos y el staff de coaches creo que es lo mejor que tenemos en Colombia. Eso es lo que hemos trabajado esta semana. Estamos bien preparados, ahora solo hay que ejecutar en los juegos”, afirmó el referente, recordado por su trayectoria en las Grandes Ligas.

En pleno Clásico Mundial, Edgar Rentería reflexionó sobre el momento actual del béisbol colombiano

Colombia afronta su tercera participación en el Clásico Mundial y Rentería considera que su rol, más allá de la gestión administrativa, también implica compartir su experiencia con los jugadores, especialmente con los más jóvenes. El barranquillero aseguró que siempre está dispuesto a aconsejar y acompañar a quienes comienzan su carrera profesional.

“Si necesitan algo para avanzar en su carrera o conocer más del juego, siempre estoy disponible”, comentó el exjugador, quien durante su etapa como pelotero defendió camisetas históricas como las de los St. Louis Cardinals, los San Francisco Giants y los Miami Marlins.

El dirigente también reconoció que la nómina colombiana llega al torneo con algunas bajas importantes. Varios jugadores no recibieron el permiso de sus organizaciones en las Grandes Ligas y otros quedaron fuera por lesiones o por cuestiones relacionadas con los seguros exigidos por los clubes.

“No es el equipo completo que pensamos desde el primer día, pero este es el grupo que tenemos y confiamos en que estos muchachos nos van a dar la clasificación al siguiente paso”, señaló.

Rentería también reflexionó sobre el momento actual del béisbol colombiano. A su juicio, el país necesita fortalecer nuevamente sus bases formativas para incrementar la presencia de jugadores en las Grandes Ligas.

Rentería destacó el histórico jonrón que conectó en la Serie Mundial de 2010 con los San Francisco Giants

“En los últimos años hemos bajado muchísimo. Hay que volver a las raíces, tener escuelas en todas las ciudades donde se juega béisbol y apoyar a los niños para que sigan fomentando este deporte”, explicó.

El exjugador también recibió recientemente un reconocimiento especial al ingresar al Salón de la Fama de los St. Louis Cardinals, un honor que considera un mensaje inspirador para las nuevas generaciones de peloteros colombianos.

Entre los recuerdos más importantes de su carrera, Rentería destacó el histórico jonrón que conectó en la Serie Mundial de 2010 con los San Francisco Giants, un momento que ayudó a la franquicia a conquistar el título.