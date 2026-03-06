Todo está listo para que la Selección Colombia debute este viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol.

La novena nacional iniciará su participación enfrentando en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan a Puerto Rico a partir de las 6:00 de la tarde, horario colombiano.

Lea también Selección Colombia tiene cambios de última hora en su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El equipo dirigido por José Mosquera tendrá al experimentado José Quintana como lanzador abridor, con el objetivo de controlar la ofensiva puertorriqueña y darle la oportunidad al bateo colombiano de destacarse.

A pocas horas del debut, la Federación Colombiana de Béisbol informó importantes cambios en su roster, ya que Jorge Alfaro, Reiver San Martín, Elías Díaz y Tayron Guerrero no harán parte del equipo.

En lugar de los jugadores mencionados fueron incluidos al roster Tito Polo, Luis Escobar, Ezequiel Zabaleta y Daniel Vellojín.

¿Cómo VER EN VIVO los partidos de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol?

Los partidos de la Selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol se podrán VER EN VIVO en el país a través de la señal de ESPN y Disney +.

Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

6 de marzo

Colombia Vs Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Hora: 6:00 P.M.

Lea también Colombia confirmó su abridor para el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol

7 de marzo

Colombia Vs Canadá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Hora: 11:00 A.M.

8 de marzo

Colombia Vs Cuba

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Hora: 1:30 P.M.

9 de marzo

Colombia Vs Panamá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico