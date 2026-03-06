Todo está listo para que la Selección Colombia debute este viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol.
La novena nacional iniciará su participación enfrentando en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan a Puerto Rico a partir de las 6:00 de la tarde, horario colombiano.
El equipo dirigido por José Mosquera tendrá al experimentado José Quintana como lanzador abridor, con el objetivo de controlar la ofensiva puertorriqueña y darle la oportunidad al bateo colombiano de destacarse.
A pocas horas del debut, la Federación Colombiana de Béisbol informó importantes cambios en su roster, ya que Jorge Alfaro, Reiver San Martín, Elías Díaz y Tayron Guerrero no harán parte del equipo.
En lugar de los jugadores mencionados fueron incluidos al roster Tito Polo, Luis Escobar, Ezequiel Zabaleta y Daniel Vellojín.
¿Cómo VER EN VIVO los partidos de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol?
Los partidos de la Selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol se podrán VER EN VIVO en el país a través de la señal de ESPN y Disney +.
Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
6 de marzo
Colombia Vs Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
Hora: 6:00 P.M.
7 de marzo
Colombia Vs Canadá
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
Hora: 11:00 A.M.
8 de marzo
Colombia Vs Cuba
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
Hora: 1:30 P.M.
9 de marzo
Colombia Vs Panamá
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico