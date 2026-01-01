El 2025 un gran año para el deporte colombiano: Más de 600 medallas

El 2025 quedará marcado como uno de los años más exitosos en la historia del deporte colombiano. Los atletas nacionales brillaron en escenarios internacionales y cerraron la temporada con una cosecha que superó las 600 medallas, reflejo del crecimiento y la diversidad de disciplinas en las que el país es protagonista.

Dominio en eventos y proyección juvenil

Colombia ratificó su poderío regional al consagrarse nuevamente campeona de los Juegos Bolivarianos 2025, con una actuación dominante en deportes como natación, ciclismo y levantamiento de pesas. A esto se sumó el gran desempeño en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, donde el país fue tercero en el medallero y aseguró cupos directos para Lima 2027.

El deporte adaptado también vivió un año histórico en los Parapanamericanos Juveniles de Chile, con una cifra récord de medallas que confirmó el avance y la inclusión del deporte nacional.

Títulos mundiales y logros individuales

En el plano individual, Yeison López se consolidó como referente mundial del levantamiento de pesas al imponer récords globales y colgarse el oro en su categoría. El patinaje de velocidad volvió a ser clave en los Juegos Mundiales, mientras que el boxeo celebró el título mundial de Carlos Utria y el tenis vibró con el bicampeonato de Camila Osorio en Bogotá.

Además, el atletismo celebró el bronce mundial de Natalia Linares, y los deportes colectivos no se quedaron atrás, la selección colombiana de fútbol selló su clasificación al Mundial 2026, al igual que la novena nacional de béisbol rumbo al Clásico Mundial.

Con más de 600 medallas, récords mundiales y clasificaciones históricas, el 2025 confirmó que Colombia es una potencia deportiva en constante evolución. Los resultados no solo reflejan triunfos, sino una base sólida que ilusiona de cara a los grandes retos internacionales de 2026 y los próximos ciclos olímpicos.