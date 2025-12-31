El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa definió su equipo para la próxima temporada

Iván Ramiro Sosa superó la incertidumbre sobre su futuro deportivo y ya conoce el equipo en el que competirá durante la temporada 2026.

El ciclista colombiano continuará vinculado al Kern Pharma, según confirmó el propio equipo a través de su página web oficial.

Lea también Desde el UAE detallaron cómo el Movistar le 'robó' una Vuelta a España a Pogacar

La continuidad de Sosa no estaba asegurada, debido a los problemas físicos que arrastró durante gran parte del año y que le impidieron competir desde el mes de junio.

La lesión que padecía Iván Ramiro Sosa

El pedalista padeció una endofibrosis de la arteria ilíaca, una afección vascular que reduce el flujo sanguíneo y que afecta directamente el rendimiento en alta competencia.

Esta situación obligó a Sosa a someterse a una intervención quirúrgica, frenando de manera abrupta su temporada y sembrando dudas sobre su futuro inmediato.

Ya recuperado, el colombiano fue ratificado dentro del grupo de 21 ciclistas élite que, por ahora, conforman la nómina confirmada del Kern Pharma para 2026.

Las expectativas alrededor de Sosa son altas, teniendo en cuenta su recorrido previo en el ciclismo de primer nivel.

Lea también Remco Evenepoel se despidió del Soudal Quick-Step con emotivo mensaje

Trayectoria de Iván Ramiro Sosa

Antes de llegar al Kern Pharma en 2025, el escalador pasó seis años en el World Tour, defendiendo los colores del Ineos Grenadiers y el Movistar Team, además de disputar tres grandes vueltas.

Ahora, con 28 años, Iván Ramiro Sosa espera recuperar protagonismo y regularidad, y convertirse en una de las piezas clave del proyecto deportivo del equipo español.