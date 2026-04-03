Emiliana Arango no se detiene: victoria y pase a semifinales en la Copa Colsanitas

La tenista colombiana Emiliana Arango firmó una actuación contundente este viernes y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Colsanitas, tras vencer en sets corridos a la estadounidense Varvara Lepchenko con parciales de 6-4 y 6-3.

Arango alcanza por primera vez las semifinales del torneo bogotano

En la cancha central del Country Club de Bogotá, la antioqueña dominó de principio a fin un partido que la consolida como una de las grandes protagonistas del certamen. Desde el inicio impuso condiciones, logrando un quiebre temprano tras generar múltiples oportunidades y tomando una ventaja que supo administrar con autoridad.

Arango no bajó la intensidad y volvió a romper el servicio de su rival en el primer set, colocándose en una posición favorable. Aunque tuvo un momento de tensión cuando no logró cerrar el parcial con el 5-2, reaccionó con determinación para sellarlo 6-4, mostrando carácter en los momentos clave.

La ilusión crece en Bogotá y Arango sueña con seguir haciendo historia ante su gente

En la segunda manga, la colombiana mantuvo el control del juego. Un nuevo quiebre en los primeros games fue suficiente para encaminar la victoria ante una Lepchenko incómoda y sin respuestas. La local sostuvo su ventaja con solidez y, cuando la estadounidense intentó reaccionar, volvió a quebrar para sentenciar el 6-3 definitivo.

Con este triunfo, Arango alcanza por primera vez las semifinales del torneo bogotano, firmando una actuación histórica en su carrera. Además, se convierte en la única representante colombiana que sigue en competencia, luego de la eliminación de Camila Osorio en octavos de final.