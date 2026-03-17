¡Emotiva celebración! Venezuela avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Venezuela marcó este lunes un hito en su rica historia al clasificarse por primera vez a la final del Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos luego de ganarle por 4-2 a la de Italia, en una semifinal jugada en el LoanDepot Park de Miami.

No obstante, la novena italiana, manejada por Francesco Cervelli, quería seguir derrumbando gigantes en este clásico y quiso darle una sorpresa a los más experimentados venezolanos al ponerse arriba en el resultado en la parte baja del segundo inning.

Un hit del receptor J.J. D’Orazio, italiano de origen venezolano, permitió que Zach Dezenzo, jardinero izquierdo de los Astros de Houston, anotara la primera carrera del encuentro.

Rally de tres entradas en la alta de la séptima: Venezuela, a la final del Clásico Mundial

La segunda celebración italiana llegó luego de un batazo de Dante Nori, de los Filis de Filadelfia, que aprovechó Jac Caglianone, de los Reales de Kansas City, para llegar a home plate.

El descuento de parte de los vinotintos, orientados por Ómar López, cayó en la alta de la cuarta tras un jonrón sencillo de Eugenio Suárez. Pero los venezolanos no se quedaron de bates cruzados y le pasaron la jerarquía por la cara a unos italianos novatos en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol con un rally de tres entradas en la alta de la séptima.

Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y Andrés Giménez voltearon la ventaja de los Azurri y desataron la alegría venezolana en Miami. Pasaron en blanco la octava y la novena entrada y el marcador no se movió más.

El encuentro final del Clásico Mundial de Béisbol entre los locales estadounidenses y los venezolanos se disputará el 17 de marzo en el mismo LoanDepot Park de la ciudad floridana.

El camino de Venezuela hacia la final: jugarán la final contra Estados Unidos

Tras terminar segunda en el grupo D luego de ganarle por 6-2 a Países Bajos, 11-3 a Israel, 0-4 a Nicaragua y caer ante República Dominicana por 5-7, los vinotintos vencieron en cuartos de final al todopoderoso Japón de Shohei Ohtani por 8-5 y el lunes dieron buena cuenta de la sorpresiva Italia (que en cuartos despachó a Puerto Rico por 6-8) con un categórico 4-2.

Por su parte, Estados Unidos, que tiene como mánager a Mark DeRosa, hizo valer el domingo dos jonrones conectados por Gunnar Henderson y Roman Anthony en la cuarta entrada para derrotar por 2-1 a República Dominicana y avanzar por tercera vez consecutiva al partido decisivo.

La novena norteamericana cayó contra Japón en la final de 2023 por 2-3 y en la de 2017 apabulló a Puerto Rico por 8-0.