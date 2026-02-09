Giovanny Urshela firmó nuevo contrato con equipo de las Grandes Ligas

El beisbolista colombiano Giovanny Urshela tendrá una nueva oportunidad de ganarse un lugar en una organización de las Grandes Ligas, después de que se diera a conocer este lunes 9 de febrero que firmó un nuevo contrato.

Según se informó, Urshela acordó un vínculo de Ligas Menores con los Mellizos de Minnesota, organización en la que ya jugó en la temporada 2022.

El pelotero cartagenero tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el roster de Grandes Ligas, teniendo en cuenta que su nuevo contrato le permite ser invitado a los campos de entrenamientos que darán inicio en marzo, luego de participar con la Selección Colombia en el Cásico Mundial de Béisbol.

Con este nuevo vínculo, Gio Urshela garantizó su actividad en una organización de las Granes Ligas, por lo menos en la temporada 2026.

Carrera de Gio Urshela

Con 34 años, Giovanny Urshela ha cumplido con una destacada carrera en las Grandes Ligas, desde que debutó con los Indios de Cleveland en la temporada 2015.

El pelotero colombiano ha hecho parte de importantes novenas como Azulejos de Toronto, Yankees de Nueva York, Mellizos de Minnesota, Angelinos de Los Ángeles, Tigres de Detroit, Bravos de Atlanta y Athletics Oakland.

Los mejores números de Urshela en la gran carpa del béisbol internacional se registraron en su paso por los Yankees en donde se afianzó como tercera base titular y hasta llegar a disputar una Serie de Campeonato.