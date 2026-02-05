Christian González escribe un nuevo capítulo del deporte colombiano este domingo al convertirse en el representante tricolor en el Super Bowl, defendiendo los colores de los New England Patriots. Los colombianos, como un solo equipo, el delantero Luis Díaz envió un mensaje para su compatriota.

El cafetero es una de las piezas más sólidas de la defensa de la franquicia de Massachusetts, aunque nació en Carrollton, Texas, González tiene ascendencia colombiana por parte de sus padres, un vínculo que lo conecta con un país que históricamente ha tenido escasa presencia en el fútbol americano.

Será el segundo colombiano en disputar un Super Bowl, luego de Fernando Velasco, quien lo hizo en 2016 con los Carolina Panthers. El Super Bowl LX enfrentará a los Patriots y a los Seattle Seahawks, campeones de sus respectivas conferencias.

Nueva Inglaterra buscará su séptimo título para convertirse en el máximo ganador en solitario de la NFL, mientras que Seattle intentará sumar su segundo anillo.

La trascendencia del momento no pasó desapercibida para otras figuras del deporte nacional. Luis Díaz, referente de la Selección Colombia y estrella internacional, aprovechó el alcance global de los Patriots para enviarle un mensaje de apoyo.

“Mucha suerte a mi hermano colombiano Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en el Super Bowl”, expresó el guajiro. El defensor respondió emocionado y destacó el gesto mientras intercambiaban camisetas.

El encuentro se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, desde las 6:30 p. m. (hora de Colombia). Como es tradición, el espectáculo de medio tiempo será uno de los grandes atractivos, esta vez con Bad Bunny como protagonista, en una noche que promete ser histórica dentro y fuera del campo.