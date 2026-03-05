¡Bandera verde! Estos son los horarios de las pruebas libres, clasificación y GP de Australia

La temporada 2026 de Fórmula 1 arranca este viernes en Australia con un nuevo y disruptivo reglamento en marcha. “Como la Fórmula E, pero con esteroides”, así lo definió el tetracampeón del mundo Max Verstappen. Mayor relevancia a la parte eléctrica -del 35% al 50%- que provoca un nuevo estilo de conducción. Adiós al DRS, hola a la aerodinámica activa y a modos de conducción, en una temporada con menor carga aerodinámica en la eterna búsqueda de las luchas en pista.

La palabra clave: gestión. Y se debe a que la parte eléctrica adquiere un mayor protagonismo. Del 35% pasa al 50% -el otro 50% lo aporta el motor de combustión, con combustibles sintéticos-.

La Fórmula 1 dijo adiós al DRS 15 años después

La F1 implementó el sistema del Drag Reduction System (DRS, por sus siglas en inglés) en 2011 con el objetivo de facilitar los adelantamientos. Un sistema que consiste en que el alerón trasero tiene una parte móvil que reduce la carga aerodinámica y, por ende, aporta mayor velocidad punta. En carrera se podía usar en las zonas delimitadas para ello cuando se rodaba a menos de un segundo del coche de delante. En clasificación, en dichas zonas delimitadas, con libertad.

Adelantamientos y luchas en pista, el gran objetivo de la F1

Con el objetivo de potenciar las luchas entre pilotos en pista y que haya mayor alternativa en las carreras -algo que no ha sido habitual en épocas pasadas en la Fórmula 1 pero que es un tema principal sobre la mesa de los dirigentes de la competición en los últimos decenios- llegan los modos de conducción, que, básicamente, permiten al piloto disponer de mayor energía eléctrica, mayor potencia.

El ‘modo adelantamiento’, concebido como un ‘DRS’, pero de energía. Cuando los pilotos se encuentren a menos de un segundo del coche que les precede, y siempre en los puntos de activación delimitados, podrán desplegar energía adicional, con una ganancia de 0,5 megajulios.

Por otro lado, entra en acción el ‘modo boost’. Con este botón en el volante, los pilotos pueden disponer de potencia adicional de la batería para acercarse a un piloto o defenderse. Pueden usarlo por tramos, pero, claro, el consumo de energía será mayor. De nuevo, gestión.

Otro de los puntos clave, además del diferencial de velocidad, para propiciar los adelantamientos es evitar el ‘aire sucio’, es decir, turbulencias y mayor temperatura cuando se rodaba cerca de otro monoplaza que dificultaba el manejo, aumentaban la temperatura de los neumáticos y, por consiguiente, su desgaste.

Por ello, la FIA, ha reducido la carga aerodinámica de los coches, principal causante de este aire sucio. Además, ha reducido el tamaño de los coches en 200 milímetros hasta los 3.400mm; la anchura en 100 mm; y el peso en 340 kilogramos.

En definitiva, coches más livianos, más pequeños y con una gestión constante de energía que cambia el paradigma de la competición tras 76 años de historia, siempre con la búsqueda de una igualdad, hasta el momento, utópica, mientras abraza la electrificación.

Libres 1 (jueves 5 de marzo):

Colombia | 08:30 p. m.

Libres 2 (jueves 5 de marzo):

Colombia | 00:00 a. m. (viernes)

Libres 3 (viernes 6 de marzo)

Colombia | 08:30 p. m.

Clasificación (viernes 6 de marzo)

Colombia | 00:00 a. m. (sábado)

Las luces se apagarán el sábado 7 de marzo para la primera carrera del año en la Fórmula 1. A esta hora será el inicio de la carrera en Melbourne, pactada a 58 vueltas en el Circuito de Albert Park.

Colombia | 11:00 p. m.