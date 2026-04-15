Hornets sueña con los Play-off de la NBA tras sufrida victoria ante Miami Heat

Los Charlotte Hornets firmaron una de las victorias más emocionantes de la temporada al imponerse en tiempo extra al Miami Heat por un marcador de 127 a 126, asegurando así su continuidad en el play-in de la NBA.

En un duelo cargado de tensión y dramatismo, el equipo de Charlotte supo resistir en los momentos clave y terminó celebrando un triunfo que mantiene vivas sus aspiraciones de playoffs.

Importante triunfo de los Hornets

Miami, liderado por la experiencia de Jimmy Butler, intentó imponer condiciones con su habitual defensa agresiva y ataques bien estructurados. Sin embargo, los Hornets respondieron con energía, apoyados en el talento de LaMelo Ball, quien fue determinante en la conducción del juego y en los momentos de mayor presión.

El encuentro fue sumamente parejo durante los cuatro cuartos. Hornets consiguió dominar en el tercero y parecía que se había llevado una significativa ventaja tras ganar 37-29, pero en el último cuarto Miami sorprendió e igualó el marcador tras ganar 31-25.

Estos resultados llevaron el desenlace a un cierre de infarto. En los últimos segundos del tiempo reglamentario, ambos conjuntos tuvieron oportunidades de quedarse con la victoria, pero la falta de efectividad llevó el juego a la prórroga.

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Ya en el tiempo extra, Charlotte mostró mayor frescura y determinación. La defensa de los Hornets logró contener los intentos del Heat, mientras que en ataque encontraron soluciones con transiciones rápidas y decisiones acertadas. LaMelo Ball volvió a ser protagonista, acompañado por el aporte clave de sus compañeros en momentos decisivos.

Con este resultado, los Hornets avanzan en el play-in y mantienen viva la ilusión de meterse en los playoffs, en una campaña que ha tenido altibajos pero que ahora encuentra un nuevo impulso. La victoria no solo representa un logro deportivo, sino también un golpe anímico importante para un equipo joven que busca consolidarse en la liga.

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Próximo partido de Charlotte Hornets en la NBA

El siguiente reto de Los Hornets será aún en la instancia de Torneo de Play-In cuando jueguen el viernes 17 de abril sobre las 18:30 hora Colombia contra un rival que todavía estaría próximo a definirse.