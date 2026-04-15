Última decisión con James Rodríguez en Minnesota United: es oficial

Minnesota United, equipo en el que juega el colombiano James David Rodríguez, tomó una última decisión con el 10. Cameron Knowles, director técnico del equipo de Estados Unidos, alineó como titular al cucuteño este martes 14 de abril.



La titularidad del exjugador del Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania se da para el encuentro ante Sacramento Republic, por la U. S. Open Cup. Se espera que el colombiano tenga un buen rendimiento.

La titularidad de James

El compromiso está programado para las 9:00 p. m., hora colombiana. La titularidad de James Rodríguez, que también tiene pasado en Porto de Portugal, la anunció Minnesota United a través de sus diferentes redes sociales.



Para la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, es muy importante que James sea titular en su equipo, ya que con el paso del tiempo seguirá sumando minutos y esto le ayudará para terminar de ponerse bien físicamente.

Lea también Atención Colombia con la noticia de último momento con James Rodríguez

James se prepara para el Mundial

Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, y que James Rodríguez pueda llegar con ritmo será algo muy positivo para el combinado tricolor.



Hace unos días, el club, que es de resaltar también, compartió por medio de su plataforma digital una actualización sobre el estado de salud del ídolo de muchos jugadores jóvenes colombianos. Este fue el escrito:

Lea también En Minnesota se dieron detalles de la situación de James Rodríguez

Comunicado del club

“El domingo 29 de marzo, James participó en el amistoso internacional de Colombia contra Francia, durante el cual y al concluir, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes. Al día siguiente, lunes 30 de marzo, y tras una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado de deshidratación severa. Dada la gravedad de la presentación clínica, fue ingresado en un centro hospitalario la mañana del martes 31 de marzo para seguimiento continuo y fluidoterapia intravenosa. James fue dado de alta y desde entonces se ha estado recuperando en casa bajo supervisión médica continua.

James se presentó en las instalaciones de entrenamiento del club hoy, lunes 6 de abril, y participó en una sesión supervisada de regreso a la actividad. Su reinserción en el entrenamiento completo del equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará guiada íntegramente por su evolución clínica.

Minnesota United FC se toma en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar inequívocamente que no ha habido evidencia clínica o de laboratorio de rabdomiólisis.

Pedimos respetuosamente a los medios de comunicación y al público que se abstengan de seguir especulando sobre la salud de James. Cualquier actualización adicional será comunicada directamente por el club a través de canales oficiales”.















