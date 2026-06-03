Imperdible Gran Premio de Mónaco de F1: horarios en Colombia

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con una de las carreras más emblemáticas de su calendario: el Gran Premio de Mónaco. El legendario circuito urbano del Principado será escenario de la sexta válida de la temporada, en un momento en el que el joven italiano Kimi Antonelli continúa sorprendiendo al mundo con un dominio que ya lo tiene como líder sólido del campeonato.

La atención estará centrada nuevamente en Antonelli. El piloto de Mercedes, de apenas 19 años, llega a Mónaco tras conquistar su cuarta victoria consecutiva en el Gran Premio de Canadá, donde resistió la presión de su compañero George Russell para ampliar su ventaja en la clasificación general.

El joven italiano suma una diferencia de 43 puntos sobre Russell y se consolida como el gran candidato al título. Su rendimiento ha generado comparaciones con las grandes figuras de la categoría y ha puesto contra las cuerdas a un Russell que llegaba al año como una de las principales apuestas para pelear el campeonato.

Mientras Mercedes disfruta del fenómeno Antonelli, Ferrari llega con señales positivas gracias al resurgimiento de Lewis Hamilton. El británico consiguió en Canadá su mejor resultado desde su llegada a la escudería italiana al finalizar en la segunda posición. El siete veces campeón del mundo mostró nuevamente su calidad con un brillante adelantamiento sobre Max Verstappen y demostró que todavía tiene argumentos para competir al más alto nivel.

Otro de los nombres propios del momento es Franco Colapinto. El argentino continúa consolidándose en la máxima categoría y viene de terminar sexto en Montreal, su mejor resultado en la Fórmula 1. El piloto de Alpine ya suma puntos en tres carreras durante la temporada y se perfila como una de las revelaciones del campeonato.

La Fórmula 1 vuelve a Mónaco: Antonelli lidera el campeonato

Por su parte, Red Bull parece haber encontrado una reacción. Verstappen logró su primer podio del año al finalizar tercero en Canadá, mientras que el joven Isack Hadjar sorprendió con un destacado quinto lugar que alimenta las expectativas de la escudería austríaca.

En la previa de la carrera también hubo noticias importantes fuera de la pista. Ferrari anunció la renovación de Charles Leclerc por tiempo indefinido. El piloto monegasco, que correrá ante su público, seguirá ligado a la Scuderia, equipo con el que ha conseguido ocho victorias, 27 poles y más de medio centenar de podios desde su llegada en 2019.

Con Antonelli como líder, Hamilton en recuperación, Leclerc renovado y Verstappen buscando acercarse nuevamente a la pelea, el Gran Premio de Mónaco promete ser uno de los fines de semana más atractivos de la temporada.

Libres 1: viernes 5 de junio – 6:30 a. m.

Libres 2: viernes 5 de junio – 10:00 a. m.

Libres 3: sábado 6 de junio – 5:30 a. m.

Clasificación: sábado 6 de junio – 9:00 a. m.

Carrera: domingo 7 de junio – 8:00 a. m.