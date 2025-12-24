La NBA celebra el 'Christmas Day'; Lebron vs. Durant y más partidazos

La NBA celebrará este jueves su edición número 78 del 'Christmas Day', una jornada con cinco partidos y más de 13 horas de retransmisión ininterrumpida que contará con un nuevo cara a cara entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, y un mano a mano simultáneo entre LeBron James y Kevin Durant.

La tradición del 'Christmas Day' empezó en 1947 durante la segunda temporada de vida de la NBA. Desde entonces, ha sido una costumbre ininterrumpida, que desde hace 18 temporadas ha crecido a los cinco partidos actuales.

Partidazos en la NBA para el 'Christmas Day' 2025

El plato fuerte de la jornada será el Thunder-Spurs (19:30 GMT), donde el Oklahoma City solo ha perdido cuatro partidos esta temporada, dos de ellos -los más dolorosos- contra los Spurs. El primero en las semifinales de la NBA Cup en Las Vegas y el segundo (anoche) con un marcador de 130 a 110.

Shai Gilgeous-Alexander y compañía debutarán en 'Christmas Day' y lo harán como locales en el Paycom Center, con la obligación de ganar si no quieren empezar a ver cuestionado el favoritismo con el que empezaron el curso.

LeBron vs. Kevin Durant

Para LeBron James, será su partido navideño número 20 en su temporada 23 en la NBA y aunque aún no ha anunciado sus planes de futuro, es probable que esta sea su última temporada como profesional y la NBA ha decidió emparejarlo en esta fecha con uno de sus grandes rivales, Kevin Durant.

Lakers (19-9) y Houston Rockets (17-10) jugarán a la 01.00 GMT del viernes en Los Ángeles. Los Lakers tienen la duda de Luka Doncic, lesionado la semana pasada.

Más partidazos en la NBA

Antes de ese Lakers-Rockets, a las 22.00 GMT, los Golden State Warriors (15-15) de Stephen Curry recibirán a los Dallas Mavericks de Cooper Flagg (12-19), en el que será el primer 'Christmas Day' para el 'rookie' de Duke.

Además, New York Knicks-Cleveland Cavaliers abrirá la jornada navideña en el Madison Square Garden (17:00 GMT), mientras que este 'Christmas Day' llegará a su fin con un auténtico plato fuerte del Oeste: un Denver Nuggets (21-8)-Minnesota Timberwolves (20-10) que arrancará a las 03:30 GMT del viernes.

Nikola Jokic y Anthony Edwards pondrán la guinda a 13 horas de baloncesto 'non-stop' que será retransmitido en 215 países y en más de 50 idiomas.