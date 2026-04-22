Lakers extiende su ventaja contra Rockets y comanda la serie 2-0

Se jugó de manera oficial la segunda fecha de los playoff de la NBA en donde varios de los equipos lograron igualar sus respectivas series, pero el que hizo respetar su ventaja fueron los Lakers, quienes ya van 2-0 en la serie contra los Houston Rockets.

El segundo partido de la serie de playoffs entre los Los Angeles Lakers y los Houston Rockets dejó una muestra clara de intensidad, ajustes tácticos y protagonismo de las figuras. Con marcador final de 101-94, el conjunto angelino logró imponerse nuevamente, tomando una ventaja importante en la serie.

LeBron comanda a Lakers a una nueva victoria sobre Rockets

Los Lakers apostaron por una defensa sólida y una mejor selección de tiros en donde el que brilló fue LeBron James, siendo el jugador que marcó más puntos, un total de 29, en el transcurso de 39 minutos jugados, lo que les permitió cerrar el primer cuarto con una ligera ventaja.

El equipo texano intentó reaccionar a partir del segundo cuarto con una ofensiva más agresiva, liderada por su perímetro y le funcionó, llevándose el resultado 25-21. Sin embargo, Lakers dejó de ceder terreno, domino en el rebote, evitó que los Rockets tomaran el control del encuentro. A pesar de algunos momentos de efectividad desde la larga distancia, Houston no logró sostener la regularidad necesaria para dar vuelta al marcador.

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En la segunda mitad, el partido se tornó aún más físico. Figuras como LeBron James asumieron el liderazgo en momentos clave, manejando los tiempos del juego y aportando tanto en anotación como en asistencias. Su experiencia en instancias decisivas fue determinante para mantener la ventaja cuando los Rockets amenazaban con acercarse.

Sin embargo, al final fueron los Lakers quienes mostraron mayor templanza. Una serie de jugadas bien ejecutadas, junto con aciertos desde la línea de tiros libres, terminaron por sellar el 101-94 definitivo. La diferencia no solo reflejó la eficacia en los momentos clave, sino también la madurez de un equipo acostumbrado a este tipo de escenarios.

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Próximo partido de Los Lakers en los playoff de la NBA contra Rockets

El tercer partido entre el equipo de Los Ángeles y de Houston se llevará a cabo en la casa de Rockets, en el Toyota Center, el viernes 24 de abril sobre las 19:00 hora Colombia.