La NBA entregó el premio al jugador 'clutch' del año, ¿en qué consiste?

La NBA entregó uno de sus reconocimientos más llamativos de la temporada: el premio al jugador “clutch” del año. En esta ocasión, el galardón fue para Shai Gilgeous-Alexander, figura de los Oklahoma City Thunder, quien se destacó por su rendimiento en los momentos más decisivos de los partidos.

¿Qué significa realmente ser un jugador “clutch” en la NBA?

La propia NBA define estas situaciones como aquellas posesiones que se disputan en los últimos cinco minutos del último cuarto o en la prórroga, cuando la diferencia en el marcador es de cinco puntos o menos. Es decir, instantes de máxima presión donde cada jugada puede cambiar el rumbo del juego.

En ese contexto, Gilgeous-Alexander fue el más determinante de toda la liga. El canadiense acumuló 175 puntos en situaciones “clutch”, con un promedio de 6,5 por partido, cifras que lo posicionaron por encima de cualquier otro jugador en este tipo de escenarios.

Además, su impacto no se limitó a anotar. El base registró 16 canastas que pusieron a su equipo en ventaja en los minutos finales, consolidándose como el líder silencioso de unos Thunder que encontraron en él a su principal referente competitivo.

El reconocimiento también se explica por el rendimiento colectivo. Oklahoma City firmó un balance de 20 victorias y 7 derrotas en los 27 partidos “clutch” en los que participó Gilgeous-Alexander, un registro que evidencia cómo su influencia se tradujo directamente en resultados.

El podio del jugador “clutch”

En la votación, el canadiense arrasó con 484 puntos de un máximo de 500 posibles, superando con amplia diferencia a Jamal Murray, de los Denver Nuggets, y a Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves, quienes completaron el podio.

Tras recibir el premio, Gilgeous-Alexander destacó el valor colectivo del galardón. “Este premio significa mucho. Para ganarlo tienes que ayudar a tu equipo a ganar partidos en los momentos finales”, afirmó, dejando claro que su prioridad siempre ha sido el éxito del equipo.

Lea también Camila Osorio inició el WTA 1000 de Madrid con triunfo: próxima rival

El canadiense toma así el relevo de Jalen Brunson, base de los New York Knicks, quien se había quedado con el reconocimiento en la temporada anterior.

Este premio también refuerza el gran momento individual de Gilgeous-Alexander, quien además es finalista al MVP junto a Nikola Jokic y Victor Wembanyama, y tiene asegurada su presencia en el quinteto ideal de la NBA por cuarta campaña consecutiva, consolidándose como una de las grandes figuras del baloncesto actual.