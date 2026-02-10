Lando Norris calienta el inicio de la F1 con contundente advertencia

McLaren hizo oficial la nueva decoración del monoplaza MCL40, que lucirá en la temporada 2026 de Fórmula 1, en un evento celebrado en el Circuito Internacional de Baréin pocos días antes del inicio de los test de pretemporada en ese mismo trazado.

La presentación no solo marcó el inicio formal de la campaña para el actual campeón del mundo, sino que también confirmó la continuidad estética del equipo con su color más emblemático. Además, una de sus principales figuras, Lando Norris, estuvo presente, se le mostró bastante orgulloso con la nueva imagen que lo acompañará y aprovechó para lanzar un nuevo mensaje a sus rivales.

Norris no se guardó nada antes del inicio de la F1

La presentación oficial contó con la presencia de los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, así como otros miembros del cuerpo directivo. En sus intervenciones, destacaron la importancia de este diseño no solo por su vinculación con el éxito reciente de la escudería, sino porque simboliza la ambición de McLaren de defender sus títulos en una nueva era de reglamentación para 2026.

Con este lanzamiento, McLaren prepara ahora su participación en los test de pretemporada en Baréin, donde el MCL40 rodará con la nueva decoración por primera vez en condiciones reales de pista antes de que arranque el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.

Los pilotos expresaron su entusiasmo por el diseño: Oscar Piastri elogió la estética de la nueva decoración y afirmó sentirse “más fuerte que nunca” para afrontar la temporada, mientras que Lando Norris enfatizó un poco más en hacer un análisis de la temporada y enviarle un mensaje a sus rivales.

"Tenemos un gran reto por delante con la nueva normativa, pero afronto este año con mucha positividad y listo para encarar esta nueva era de la Fórmula 1. Hemos aprendido mucho del año pasado, así que me siento más fuerte que nunca y estoy deseando ver lo que podemos conseguir este año. Vamos a por ello".

¿Cuándo inicia la Fórmula 1?

La temporada 2026 de Fórmula 1 está oficialmente programada para comenzar el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2026 con el Gran Premio de Australia en el circuito urbano del Albert Park en Melbourne. Esta cita inaugural marca el inicio del Campeonato Mundial de Fórmula 1 FIA 2026, una campaña que contará con 24 Grandes Premios alrededor del mundo y que introducirá nuevas regulaciones técnicas y de combustible sostenible.