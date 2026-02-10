Linda Caicedo estalló contra la Liga BetPlay

Linda Caicedo se vuelve a robar el protagonismo en el mundo del fútbol, no solo por la extensa renovación de contrato y sus destacadas actuaciones con la camiseta de Real Madrid, sino porque a nivel individual sumó otro reconocimiento en su palmarés que dedicó a todo el fútbol colombiano.

La futbolista colombiana recibió el Trofeo EFE a la Mejor Jugadora Iberoamericana de 2025, un reconocimiento que la consagra como una de las figuras más destacadas del fútbol femenino mundial y momento en el cual aprovechó para hablar sobre la Liga BetPlay Femenina, la falta de garantías y de apoyo que se le da al fútbol local.

Lea también Problemas para Marino Hinestroza en Vasco: llegó fichaje goleador

Linda Caicedo no está contenta con la Liga BetPlay

El galardón, otorgado por la Agencia EFE, fue entregado en la sede del medio en Madrid y significó no solo un reconocimiento a su desempeño deportivo, sino también a su impacto social y su ejemplo de superación. El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, fue quien entregó el galardón y destacó que Caicedo se ha convertido en “una referencia mundial” no solo por su talento en el campo, sino también por su compromiso social y su capacidad de superar adversidades.

El Trofeo EFE sigue una tradición de galardonar a grandes figuras del fútbol iberoamericano, destacando a talentos como la mexicana, Kenti Robles, las colombianas Leicy Santos y Mayra Ramírez en ediciones anteriores. Con este reconocimiento, Caicedo se une a un grupo selecto de futbolistas que han dejado una marca indeleble en el deporte y continúan inspirando a nuevas generaciones.

Sin embargo, en medio de su discurso, la atacante rememoró sus inicios en el fútbol, muchas veces jugando con hombres en su pueblo natal debido a la falta de oportunidades para niñas, y resaltó que llegar a un club como el Real Madrid ha sido uno de los hitos más importantes de su vida profesional, aunque el proceso no fue fácil, en especial por lo que se tiene que pasar en la liga local, a la cual todavía le hacen falta muchas cosas por mejorar para ser realmente "digna".

"En cuanto a resultados que hemos tenido con nuestra selección, habla de esas ganas y del talento que tenemos en Colombia, a pesar de que no tenemos como tal una liga digna de poder contar todo el año con competiciones... Nunca está demás que realmente nos apoyen, que vean ese talento tanto de las jóvenes como de las que ya están más veteranas, de ese crecimiento, de esas ganas que tenemos y yo creo que no hay duda de que algún día las cosas van a cambiar y van a mejorar muchísimo más".

En otras noticias: ¿La Selección debe estar alrededor de quién?

Últimas 5 ganadoras del Trofeo EFE

Aquí tienes las últimas cinco ganadoras del Trofeo EFE a la mejor futbolista iberoamericana (versión femenina), hasta 2025:

2025 – Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)

– Ganó el premio al mejor desempeño en 2025, destacándose tanto en el Real Madrid como con la selección colombiana. 2024 – Mayra Ramírez (Colombia, Chelsea)

– La delantera colombiana recibió el galardón tras una destacada temporada con el Chelsea, siendo una de las figuras del fútbol europeo femenino. 2023 – Estefanía Banini (Argentina)

– La mediocampista argentina fue reconocida en 2023 por su carrera y sus aportes al fútbol femenino, convirtiéndose en una de las principales referentes. 2022 – FC Barcelona (entidad)

– El club catalán fue galardonado colectivamente por su dominio en el fútbol femenino europeo, incluyendo su éxito en la UEFA Champions League. 2021 – Leicy Santos (Colombia, Atlético de Madrid)

– Antes de estos años, la volante colombiana Leicy Santos obtuvo el premio, destacándose en la liga española con el Atlético de Madrid.

Estas cinco ganadoras reflejan tanto el crecimiento del fútbol femenino iberoamericano como la diversidad de talento que ha sido reconocido por la Agencia EFE en los últimos años.